Bài đăng lạ trên trang cá nhân DJ Ngân 98 lúc nửa đêm

0h ngày 18/10, trang cá nhân có 2,7 triệu người theo dõi của DJ Ngân 98 (Nguyễn Thị Ngọc Ngân) bất ngờ đăng dòng trạng thái mới.

Bài đăng mới giữa đêm trên trang cá nhân của Ngân 98 gây bất ngờ.

Qua cách chia sẻ cùng cách gọi "vợ yêu của anh", dân mạng cho rằng đây là những tâm sự của Lương Bằng Quang, chồng nữ DJ.



"Điên loạn, tan nát là tên của nổi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này", người này viết.

Chồng của Ngân 98 tâm sự rằng câu nói "Anh Quang là người thân duy nhất của em" đã ám ảnh anh trong hoàn cảnh hiện tại. "Em đang cần anh mạnh mẽ, cấm anh khóc dù chỉ giọt nước mắt", anh viết.

Cùng với dòng chia sẻ, nam nhạc sĩ cũng đăng nhiều hình ảnh khi cùng Ngân 98 đi thiện nguyện ở mái ấm cho trẻ mồ côi.

Hình ảnh Ngân 98 - Lương Bằng Quang đi thiện nguyện được chia sẻ trong bài đăng mới.

Trước đó hơn một ngày, Lương Bằng Quang gây chú ý khi đăng video bật khóc khi đọc tâm thư của Ngân 98 gửi lại. Bức thư anh đọc có nội dung: "Giờ đây, dù tôi phải đi một nơi xa trong thời gian dài, tôi vẫn là tôi nhưng trong một phiên bản khác. Phiên bản biết lắng nghe hơn, yêu thương hơn và trân trọng những khoảnh khắc bình yên".

Những chia sẻ lạ của Lương Bằng Quang trên mạng xã hội giữa lúc vụ việc Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra khiến dư luận tranh cãi. Đặc biệt, trong cả hai lần chia sẻ, những người trong cuộc không có lời xin lỗi nào liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và chuỗi cửa hàng ZuBu Shop.

Tại cơ quan điều tra, cô thừa nhận từng ký kết hợp tác với nhà máy sản xuất, song cho rằng bản thân “quá tin tưởng đối tác” và không trực tiếp kiểm định chất lượng sản phẩm. Mẹ ruột của Ngân chỉ đứng tên pháp nhân doanh nghiệp, trong khi các hoạt động điều hành thực tế do Ngân đảm trách.

Trong quá trình khám xét căn hộ chung cư của vợ chồng Ngân 98, công an thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng , cùng 8.000 USD , nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và hai ô tô hạng sang.

Tuy nhiên, Lương Bằng Quang gây khó hiểu khi làm việc với CQĐT lại nói rằng chiếc két sắt trong căn hộ chung cư của 2 vợ chồng "không có gì quan trọng nên đã quên mật khẩu", dù đây là nơi cất giữ lượng lớn tiền mặt, 80 cuốn sổ đỏ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân 98.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân nhiều lần trì hoãn, không chấp hành yêu cầu triệu tập và thiếu hợp tác trong quá trình điều tra. Tại cơ quan công an, Ngân được cho là có thái độ chống đối và khai báo quanh co.

Vụ án đang được mở rộng để xác minh trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị sản xuất và phân phối liên quan. Lương Bằng Quang hiện được tại ngoại, tiếp tục phối hợp làm việc với cơ quan công an.