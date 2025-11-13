Bánh Napoleon 'đế vương' khiến khách xếp số thứ tự 2.000, chờ 20 ngày

Một tiệm bánh ở Hà Nội gây chú ý khi khách phải xếp số thứ tự đến 2.000, đợi gần 3 tuần để nhận hàng. Mỗi phần bánh giá 85.000 đồng, song hương vị gây tranh luận trái chiều.

Ngày 11/11, một thành viên trong hội nhóm ẩm thực hơn nửa triệu người theo dõi chia sẻ trải nghiệm đặt mua bánh Napoleon tại một tiệm bánh thủ công ở Hà Nội.

Theo người này, khi đặt hàng, tiệm thông báo do lượng đơn lớn nên phải chờ 20 ngày mới tới lượt nhận bánh, số thứ tự là 1.330.

Chiếc bánh gây tranh cãi

Sau khi nhận bánh, khách cho biết chủ tiệm có dặn trước "bánh mềm, không giòn xốp như loại truyền thống", song vị khách vẫn cảm thấy "bánh bình thường, không đến mức khiến phải chờ lâu". Mỗi phần bánh được bán với giá 85.000 đồng, nặng khoảng 170 gram.

Chủ tiệm lý giải bánh được làm hoàn toàn thủ công, không sử dụng phương pháp cấp đông ở bất kỳ công đoạn nào, nên mỗi mẻ sản xuất mất nhiều thời gian. Do đó, đơn hàng bị quá tải và khách phải chờ đợi lâu.

Quán cho biết các đơn hàng được sắp xếp và trả lần lượt theo thứ tự. Khách có thể đặt nếu chấp nhận thời gian chờ, còn không thì được khuyên "không nên ép mình đợi lâu".

Trên trang cá nhân, chủ tiệm thường xuyên cập nhật tiến độ giao bánh cho khách, cho biết số thứ tự hiện đã lên tới khoảng 2.000 đơn hàng.

Chiếc bánh Napoleon gây tranh cãi những ngày qua. Ảnh: Đ.T.H.G.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, chia thành 2 luồng ý kiến.

Một bên cho rằng "thuận mua vừa bán", vì khách đã đồng ý đợi và khẩu vị là tùy cảm nhận mỗi người. Số khác lại nhận xét sản phẩm bị "thần thánh hóa", khiến người mua kỳ vọng quá cao rồi thất vọng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, P.T., một khách hàng từng mua bánh tại tiệm, cho biết cũng có trải nghiệm tương tự.

Cô nhận số thứ tự 1.031 và phải chờ 15 ngày mới đến lượt. Khi nhận hàng, thực khách cho biết phần bánh "trông không được nguyên vẹn, lớp kem lem nhem như bị cắn dở".

"Lúc cầm trên tay thì bánh mềm, kem ngấm, khó xắn, vị giống ngũ cốc dinh dưỡng, không đặc biệt. Tôi sẽ không mua lại", người này nói.

Cận cảnh bánh Napoleon ngàn lớp trứ danh. Ảnh: The Cooking Foodie.

Trước những ý kiến trái chiều, chủ tiệm đã đăng bài phản hồi công khai. Trong chia sẻ, người này cho rằng "nghề làm bánh khó chiều lòng tất cả khách hàng" và khẳng định bản thân chưa từng khuyến khích ai "thần thánh hóa" sản phẩm.

Theo chủ tiệm, việc bánh bị chú ý quá mức chủ yếu xuất phát từ tâm lý đám đông.

Người này cho hay bản thân cũng xem sản phẩm của mình là món bánh thủ công bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi lượng người đặt hàng tăng nhanh, thời gian chờ kéo dài, cảm xúc của khách dễ bị khuếch đại.

"2.000 khách đặt, thì 1.800 khách đều chê, 200 khách vẫn quay lại mua, thậm chí xếp hàng đợi lần thứ 5", chủ quán cho biết.

Trào lưu bánh Napoleon

Thời gian gần đây, bánh Napoleon - đế vương của những chiếc bánh, trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội. Bánh thu hút đông đảo người dùng chia sẻ trải nghiệm, tương tự cơn sốt bánh trung thu cán dẹt từng gây "bão" trước đó.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có rất ít nhà hàng hoặc tiệm bánh mang phong cách Liên Xô còn phục vụ dòng bánh Napoleon truyền thống, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP.HCM.

Những nơi này thường do người gốc Nga hoặc Ukraine mở, giữ nguyên công thức làm bánh cầu kỳ với nhiều lớp bột mỏng xen kẽ kem sữa béo ngậy. Tuy nhiên, đa phần người Việt chỉ mới biết đến Napoleon qua các phiên bản biến tấu hiện đại, được làm theo khẩu vị nhẹ hơn, ít béo hơn so với bản gốc.

Bên trong một nhà hàng Liên Xô ở Hà Nội bán bánh Napoleon truyền thống. Ảnh: Châu Sa.

Trên thực tế, loại bánh này còn được gọi là bánh nghìn lớp (mille-feuille trong tiếng Pháp), là món tráng miệng nổi tiếng có nguồn gốc từ ẩm thực Pháp. Bánh được làm từ nhiều lớp bột ngàn lớp (pâte feuilletée) xen kẽ với các lớp kem sữa trứng (crème pâtissière).

Theo truyền thống, một chiếc bánh ngàn lớp gồm 3 lớp bột giòn và 2 lớp kem, phần mặt trên thường được phủ đường bột, kem tươi hoặc trang trí cầu kỳ bằng fondant kẻ sọc trắng nâu tạo hiệu ứng vân đá.

Một số phiên bản hiện đại còn rắc thêm hạnh nhân, ca cao hoặc phủ trái cây tươi như dâu tây, mâm xôi.

Tên gọi mille-feuille được ghi nhận lần đầu năm 1733 trong sách dạy nấu ăn của đầu bếp người Pháp Vincent La Chapelle. Đến đầu thế kỷ XIX, món bánh này lan sang Nga và được biến tấu thành phiên bản riêng gọi là Napoleon (Наполеон).

Những phiên bản khác nhau của bánh Napoleon. Ảnh: The Cooking Foodie.

Phiên bản bánh Napoleon hiện nay được cho là do đầu bếp Adrien Artigarrède hoàn thiện vào năm 1925, khi ông thêm hạnh nhân từ Crimea và rắc đường bột lên trên cùng.

Từ đó, món bánh trở thành món tráng miệng quen thuộc trong ẩm thực Liên Xô và đến nay vẫn được xem là một trong những loại bánh được yêu thích nhất tại Nga và các nước hậu Xô Viết.

So với phiên bản Pháp, bánh Napoleon kiểu Nga thường có nhiều lớp hơn, nhưng tổng thể vẫn giữ kích thước và chiều cao tương tự nguyên bản cổ điển.