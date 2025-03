Báo ngoại vinh danh cảnh đèn lồng trên đầm Lập An (Huế)

Hình ảnh những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và dãy núi mờ sương trên đầm Lập An đã lọt vào danh sách những bức ảnh đẹp nhất do độc giả tờ The Guardian gửi về.

Thị trấn Blaenau Ffestiniog ở Capel y Gorlan, Vương quốc Anh sở hữu nhiều mỏ đá phiến bị bỏ hoang. Những con đường nối giữa các mỏ này được bao quanh bởi hàng rào đá phiến, gọi là Crawiau. Trong bức ảnh, có thể nhìn thấy dãy núi Eryri (Snowdonia) hùng vĩ ở phía xa. Ảnh: Joe Morris. Hình bóng những bức tượng và tòa City Chambers hiện lên trên Quảng trường George (Glasgow, Vương quốc Anh) vào một buổi sáng mùa xuân trong lành. Ảnh: Stuart Neville. "Tôi đang chầm chậm di chuyển qua trung tâm Jaipur (Ấn Độ), vừa đi vừa chụp ảnh, thì vợ tôi khẽ huých tay và chỉ về phía người lái tuk-tuk bên cạnh. Anh ấy đang nghiêng người ra và cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Đây chính là bức ảnh tôi yêu thích nhất trong chuyến đi!", Kevin Freeman chia sẻ. Ảnh: Kevin Freeman. Khung cảnh đầm Lập An yên bình với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc nổi bật trên những ngọn núi mờ sương được tác giả ghi lại trên đường từ Đà Nẵng đến Huế. Ảnh: Graham Pink. Bình minh mờ sương phủ lấy những đám lau sậy trên Hồ Đen, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị khoa học đặc biệt Lindow Common, Wilmslow, Vương quốc Anh. Ảnh: Steve Palmer. Trời quang mây trên bờ biển Milford Sound, New Zealand. Ảnh: Rick Kirkpatrick. Ngắm nhìn ánh đèn và chờ đến lượt: niềm vui của trò đu quay ngựa gỗ ở London, Vương quốc Anh trong một ngày lạnh lẽo, xám xịt. Ảnh: Isabelle Desgranges. Ngọn hải đăng Newhaven (East Sussex, Vương quốc Anh) trong cơn bão Eowyn. Ảnh: Andrei Botnari. Tác giả đi bộ, ngắm nhìn khu phố Lat Phrao của Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Chris Ramsden. Mèo là loài động vật sở hữu dáng vẻ ung dung một cách tự nhiên, đặc biệt là khi chúng nằm thư giãn dưới ánh nắng mặt trời - một trong những hoạt động yêu thích của chúng. Ảnh: André Viana. "Gia đình tôi đã thuê một căn hộ nghỉ dưỡng Airbnb ở vùng quê Colombia để cùng nhau đón Giáng sinh. Bức ảnh này được chụp vào sáng sớm, khi chú bướm Polyphemus vẫn nằm bất động và hợp tác, cho phép tôi chụp cận cảnh phần lưng của nó. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi lớp lông mịn và vẻ đẹp giản dị nhưng đầy sức sống của sinh vật tuyệt vời này", Daniel O Mosquera nói. Ảnh: Daniel O Mosquera. "Khi nhìn thấy chiếc xe đạp bị bỏ lại trong bụi rậm ở Castleconnell, Ireland vài ngày sau Giáng sinh, tôi tự hỏi nó đã nằm đó bao lâu và sẽ còn ở đó bao lâu nữa", tác giả chia sẻ. Ảnh: Warren O'Neill. Tác giả ghi lại vẻ đẹp của những bông hoa tuyết tại công viên Abbey ở Leicester, Vương quốc Anh, trong niềm hân hoan chào đón mùa xuân. Ảnh: Ridvan Ertug. "Bị bỏ quên giữa đầm phá" - bức ảnh được tác giả chụp ở Aetolo-Acarnania, Hy Lạp. Ảnh: Nikos Angelopoulos. Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.

