Barron Trump sắp làm sếp ở TikTok Mỹ?

Con trai 19 tuổi của Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ giữ vị trí quan trọng, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát TikTok.

Barron Trump có khả năng sẽ trờ thành một trong ban lãnh đạo TikTok Mỹ. Ảnh: MEGA.

Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đang được cân nhắc cho một vị trí trong ban điều hành TikTok tại Mỹ, sau khi ông Trump đạt thỏa thuận tách ứng dụng này khỏi công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc).

Đề xuất này được đưa ra bởi Jake Advent, cựu quản lý mạng xã hội của ông Trump, người được Tổng thống gọi là "TikTok Jack" vì chiến dịch tranh cử ngập tràn các meme (hình ảnh chế) giúp ông giành lại Nhà Trắng lần thứ hai, theo The Telegraph.

Trả lời Daily Mail, Advent nói ông “hy vọng Tổng thống Trump sẽ xem xét bổ nhiệm Barron cùng một số người trẻ Mỹ khác vào ban lãnh đạo TikTok, để ứng dụng này tiếp tục hấp dẫn với giới trẻ".

Barron Trump hiện học tại Đại học New York cơ sở Washington D.C. và mới chuyển về sống tại Nhà Trắng. Quý tử nhà Trump cũng góp phần giúp cha mình giành được phiếu bầu từ giới trẻ.

Tổng thống cũng không giấu sự trân trọng dành cho TikTok, nền tảng hiện có hơn170 triệu người dùng tại Mỹ.

“Tôi có tình cảm đặc biệt với TikTok. Tôi thắng giới trẻ với cách biệt 34 điểm, và nhiều người nói TikTok đã góp phần vào điều đó", ông Trump chia sẻ với Fox News đầu năm nay.

Tháng trước, ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu TikTok phải thuộc quyền kiểm soát của người Mỹ và "không còn do bất kỳ đối thủ nước ngoài nào chi phối".

Sau đó, ông đăng một video lên nền tảng này, nói: "Tôi đã cứu TikTok, nên các bạn nợ tôi một món lớn đấy. Một ngày nào đó, có thể chính một trong các bạn sẽ ngồi ở bàn làm việc này trong Nhà Trắng".

Thỏa thuận Mỹ - Trung được hoàn tất chỉ vài ngày trước khi lệnh cấm TikTok tại Mỹ có hiệu lực.

Trước đó, tháng 4/2024, cựu Tổng thống Joe Biden đã ký đạo luật lưỡng đảng buộc ByteDance phải giảm tỷ lệ sở hữu TikTok xuống còn 20%, nếu không muốn ứng dụng này bị cấm hoạt động tại Mỹ.

TikTok nhiều lần đối mặt với cáo buộc bị Bắc Kinh (Trung Quốc) lợi dụng để thu thập dữ liệu người dùng Mỹ, song công ty liên tục phủ nhận.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng tìm cách cấm TikTok, nhưng đã đổi ý trước cuộc bầu cử 2024, tuyên bố sẽ chấm dứt lệnh cấm liên bang đối với ứng dụng này.