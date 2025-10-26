Bắt giữ nghi phạm vụ trộm 102 triệu USD ở bảo tàng Louvre

Sau một tuần gây chấn động toàn cầu, cảnh sát Pháp đã bắt giữ các nghi phạm trong vụ trộm trang sức hoàng gia tại bảo tàng Louvre, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc điều tra.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ nghi phạm vụ trộm kim hoàn tại bảo tàng Louvre, song cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/10, tờ Reuters đưa tin công tố viên Paris xác nhận các nghi phạm trong vụ trộm trang sức tại bảo tàng Louvre đã bị bắt giữ, trong đó có một người bị phát hiện khi đang chuẩn bị rời khỏi nước Pháp.

Tin tức về vụ cướp trước đó đã gây chấn động toàn cầu, khiến dư luận Pháp tự vấn về cách bảo vệ di sản quốc gia, nhiều người coi đây là một nỗi nhục mang tầm quốc gia.

Theo nguồn tin từ Le Parisien, 4 tên trộm bịt mặt đã lấy đi 8 món trang sức quý, trị giá ước tính khoảng 102 triệu USD từ bộ sưu tập của bảo tàng Louvre hôm 19/10, phơi bày những lỗ hổng an ninh tại bảo tàng có lượng khách tham quan nhiều nhất thế giới.

Nhóm trộm đã đột nhập bảo tàng qua cửa sổ, sử dụng “những chiếc cưa xích mini”, chúng vào và ra khỏi bảo tàng chỉ trong vỏn vẹn 8 phút, rồi tẩu thoát bằng xe máy. Tốc độ diễn ra vụ cướp khiến dư luận sửng sốt, nhất là khi vụ việc xảy ra giữa lòng Paris.

9 món trang sức bị đánh cắp bao gồm một vương miện của Nữ hoàng Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense, một dây chuyền ngọc lục bảo của Hoàng hậu Marie-Louise, cùng một vương miện khác thuộc về Hoàng hậu Eugénie, món đồ nổi bật nhất trong bộ sưu tập, được nạm gần 2.000 viên kim cương.

Trong lúc chạy thoát, chúng đã đánh rơi vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon III, được làm từ vàng, ngọc lục bảo và kim cương bên ngoài bảo tàng, khiến món báu vật được tìm thấy trong tình trạng hư hại.

Người dân đứng bên ngoài Bảo tàng Louvre, sau khi được thông tin cảnh sát Pháp bắt giữ những nghi phạm trong vụ trộm bảo tàng Louvre (Paris) ngày 25/10. Ảnh: Reuters.

Theo điều tra, tối 25/10, cảnh sát bắt được 2 người đàn ông khoảng 30 tuổi sống tại vùng ngoại ô Seine-Saint-Denis của thủ đô Paris (Pháp), nơi có số khu vực nghèo đói cao nhất cả nước. Tờ báo cũng cho biết cảnh sát Pháp đã phát hiện một trong các nghi phạm đang sắp bay đến Algeria (Bắc Phi) từ sân bay Charles de Gaulle, cách thủ đô Paris 25 km về phía đông bắc.

Tuy nhiên, vẫn chưa có món đồ trang sức nào bị đánh cắp của hoàng gia Pháp được tìm thấy cho đến ngày 26/10.

Công tố viên Laure Beccuau thừa nhận không tiết lộ số người đã bị bắt trong vụ án, cũng như không cung cấp thông tin chi tiết thêm về những người bị bắt. Bà bày tỏ thái độ thất vọng khi thông tin về vụ bắt giữ đã bị rò rỉ.

“Việc tiết lộ thông tin này chỉ có thể cản trở nỗ lực điều tra của khoảng 100 điều tra viên đang được huy động, cả trong việc truy tìm số trang sức bị đánh cắp lẫn xác định tất cả những kẻ gây án. Hiện vẫn còn quá sớm để cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào”, bà Beccuau nói.

Đồng thời, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, đang chịu áp lực từ công chúng phải sớm đưa ra kết quả chỉ một tuần sau vụ cướp. Ông đã gửi lời chúc mừng các điều tra viên trên nền tảng X (Twitter), nhưng cũng không tiết lộ thêm chi tiết nào.

Cung điện Louvre, được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, từng là nơi ở chính thức của các nhà vua Pháp, cho đến khi vua Louis XIV rời đi để sống tại Versailles. Năm 1793, 4 năm sau Cách mạng Pháp, nơi này được chuyển đổi thành bảo tàng trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia.

Vụ trộm bởi vậy là đòn giáng vào biểu tượng quyền lực và di sản văn hóa lâu đời của nước Pháp. Trong bối cảnh ấy, dư luận càng gây áp lực buộc chính quyền phải nhanh chóng chứng minh rằng thiên đường nghệ thuật Paris vẫn đang được bảo vệ chặt chẽ.