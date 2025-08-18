Bên trong 'chợ tình' náo nhiệt nhất Trung Quốc

Một số bạn trẻ thẳng thắn chia sẻ rằng họ thoải mái hơn khi sống một mình thay vì kết hôn với người không phù hợp. Chính phủ Trung Quốc lại thúc giục phụ nữ “chủ động xây dựng văn hóa hôn nhân và sinh con mới” nhằm giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Song những biện pháp hỗ trợ như trợ cấp nuôi con hay ưu đãi cho cặp vợ chồng mới cưới vẫn chưa đủ sức thuyết phục. "Phụ nữ ngày càng thất vọng về đàn ông hơn", Hao Jingyi (19 tuổi, đứng trước ban công) - người đã đến xem chương trình mai mối cùng mẹ (đứng trên ban công) - cho biết.