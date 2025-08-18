Bên trong 'chợ tình' náo nhiệt nhất Trung Quốc

|
Dưới mái hiên đỏ vàng tại một công viên giải trí ở Khai Phong (Hà Nam, Trung Quốc), hàng trăm người chen chúc để xem “Bà mối Vương” - nghệ danh của Triệu Mai, 62 tuổi - làm mai cho các cặp đôi. Bà bắt đầu thêm yếu tố mai mối vào tiết mục biểu diễn từ năm 2023, nhanh chóng nổi tiếng và thu hút hơn 7 triệu người theo dõi trên Douyin. Khán giả đến từ khắp nơi, một phần để giải trí cùng gia đình, phần khác thật sự muốn tìm bạn đời.
Nhân vật “Bà mối Vương” được xem như tái hiện hình ảnh bà mai làng quê - vai trò dần mai một khi hẹn hò trực tuyến và qua bạn bè trở nên phổ biến. Dù các dịch vụ mai mối nở rộ, xu hướng kết hôn ở Trung Quốc vẫn giảm mạnh. Năm ngoái, số hôn nhân đăng ký chỉ hơn 6 triệu, giảm 20% so với 2023 và bằng một nửa so với 10 năm trước. Trong ảnh, hàng trăm người tụ tập để xem chương trình của Triệu Mai tại công viên giải trí ở Hà Nam.
Giới chuyên gia cho rằng không chỉ do dân số già hóa hay hậu quả của chính sách một con, mà nguyên nhân sâu xa nằm ở thay đổi quan niệm sống. Hôn nhân không còn được coi là nghĩa vụ xã hội hay kinh tế, mà trở thành lựa chọn gắn với hạnh phúc cá nhân. Nhiều phụ nữ trẻ, học thức cao ở thành thị xem độc thân và tự do mới là cuộc sống lý tưởng.
Một số bạn trẻ thẳng thắn chia sẻ rằng họ thoải mái hơn khi sống một mình thay vì kết hôn với người không phù hợp. Chính phủ Trung Quốc lại thúc giục phụ nữ “chủ động xây dựng văn hóa hôn nhân và sinh con mới” nhằm giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Song những biện pháp hỗ trợ như trợ cấp nuôi con hay ưu đãi cho cặp vợ chồng mới cưới vẫn chưa đủ sức thuyết phục. "Phụ nữ ngày càng thất vọng về đàn ông hơn", Hao Jingyi (19 tuổi, đứng trước ban công) - người đã đến xem chương trình mai mối cùng mẹ (đứng trên ban công) - cho biết.
Ngoài chi phí nuôi con quá cao, các yếu tố xã hội cũng khiến nhiều phụ nữ e ngại hôn nhân. Năm nay, dư luận xôn xao về các nhóm trên Telegram chia sẻ ảnh, video nhạy cảm của phụ nữ mà không được sự đồng ý, càng khoét sâu sự thất vọng của nữ giới với đàn ông và hệ thống bảo vệ quyền lợi giới.
Theo đạo diễn phim tài liệu Du Phong, khoảng cách tư tưởng giữa nam và nữ Trung Quốc ngày càng lớn, một phần do mất cân bằng giới tính từ chính sách một con. Trong ảnh, "Bà mối Vương" đang cố gắng ghép đôi cho một cặp trai gái tại sự kiện.
Không chỉ phụ nữ, nam giới trẻ cũng cảm thấy áp lực. Một chàng trai 21 tuổi ở Sơn Đông tham gia chương trình của "Bà mối Vương" cùng chị gái, nhưng hôm sau vẫn phải về quê đi xem mắt do bố mẹ ép buộc. Người chị 24 tuổi cũng trải qua nhiều cuộc hẹn không thành công và nói rằng nếu có thể, cô chọn không kết hôn để giữ sự tự do.
