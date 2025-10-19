Bên trong suối nước nóng khỏa thân ở Nhật Bản

Theo chuyên gia văn hóa nhà tắm Stephanie Crohin, người Pháp sống tại Nhật, cảm giác ngại ngùng là điều hoàn toàn bình thường trong lần đầu trải nghiệm. "Nhưng chỉ sau vài phút, bạn sẽ nhận ra không ai để ý đến mình cả. Người Nhật đến onsen để thư giãn, trò chuyện và tận hưởng khoảnh khắc của riêng họ", cô nói. Khác với sentō là nhà tắm đô thị với nước được đun nóng nhân tạo, onsen sử dụng nguồn nước nóng tự nhiên hoàn toàn. Ảnh: Hoshino Resort.