Bên trong suối nước nóng khỏa thân ở Nhật Bản

Giữa một sáng tháng 2 lạnh giá ở miền bắc Nhật Bản, tuyết phủ trắng bên ngoài cửa sổ phòng thay đồ onsen. Bên trong, làn hơi nước mờ sương tỏa ra từ khu tắm công cộng - nơi mọi người thong thả ngâm mình, không một ai bận tâm đến chuyện họ đang khỏa thân. Ảnh: Boaz Rottem/Alamy.
Với nhiều du khách, việc khỏa thân tắm cùng người lạ là điều không dễ chấp nhận. Nhưng tại Nhật Bản, đó lại là một nét văn hóa lâu đời - tự nhiên và thân thuộc như việc cúi chào hay uống trà mỗi ngày, CNN viết. Ảnh: Cavan Images/Alamy.
Tắm onsen là một kiểu ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên, một nét văn hóa truyền thống đã gắn liền với lịch sử và tín ngưỡng của Nhật Bản suốt hàng nghìn năm. Từ thời cổ đại, đây được xem là hình thức thanh tẩy, chữa lành và giao lưu cộng đồng. Đến thời Edo (1603-1868), onsen trở thành không gian thư giãn, gặp gỡ, tương tự các nhà tắm công cộng La Mã. Ảnh: KCP International.
Theo thống kê của Bộ Môi trường Nhật Bản, có hơn 3.000 khu onsen đang hoạt động trên khắp đất nước. Từ các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến suối nước nóng trong thị trấn nhỏ, tất cả đều tuân thủ quy định nghiêm ngặt về chất lượng nước và vệ sinh. Thông thường, khu tắm được chia thành hai khu riêng biệt cho nam và nữ, gồm bồn trong nhà (uchiyu) và bồn ngoài trời (roten-buro). Ảnh: Fuji Spa Center.
Việc ngâm mình trong làn nước khoáng nóng không chỉ giúp giảm căng cơ, cải thiện tuần hoàn máu mà còn mang lại cảm giác thư thái hiếm có. Dù vậy, không ít du khách nước ngoài vẫn bối rối khi đối diện với yêu cầu "phải hoàn toàn khỏa thân". Ảnh: Sakayu Onsen.
Theo chuyên gia văn hóa nhà tắm Stephanie Crohin, người Pháp sống tại Nhật, cảm giác ngại ngùng là điều hoàn toàn bình thường trong lần đầu trải nghiệm. "Nhưng chỉ sau vài phút, bạn sẽ nhận ra không ai để ý đến mình cả. Người Nhật đến onsen để thư giãn, trò chuyện và tận hưởng khoảnh khắc của riêng họ", cô nói. Khác với sentō là nhà tắm đô thị với nước được đun nóng nhân tạo, onsen sử dụng nguồn nước nóng tự nhiên hoàn toàn. Ảnh: Hoshino Resort.
Nhiệt độ nước ở các khu onsen được kiểm soát nghiêm ngặt, trong khoảng 34 đến 42 độ C và không được xuống dưới 24 độ C. Đại diện Hoshino Resorts cho biết: "Đối với du khách phương Tây, sự e ngại là dễ hiểu. Nhưng người Nhật không quan sát hay đánh giá cơ thể người khác trong phòng tắm công cộng. Khi đã ngâm mình trong nước nóng, ai cũng chỉ tập trung vào sự thư giãn của chính mình". Ảnh: Visit Tochigi.
Bên cạnh việc khỏa thân, những quy tắc ngầm trong nhà tắm Nhật Bản cũng khiến nhiều du khách e ngại. Quy định "không xăm hình" khá phổ biến, xuất phát từ việc hình xăm gắn liền với giới yakuza (cụm từ dùng để chỉ các băng nhóm tội phạm khét tiếng tại xứ sở Mặt Trời mọc, nổi tiếng với những hình xăm, những vụ phạm tội gây chấn động). Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi. Nhiều cơ sở đã cho phép người có hình xăm được sử dụng onsen, thể hiện tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Ảnh: Fuji Spa Center.
Ngoài ra, phép lịch sự cơ bản được đặt lên hàng đầu: giữ yên tĩnh, không bơi lội, không để khăn chạm nước, không làm bắn nước hay làm phiền người khác. Ảnh: Minakami Town.
Để không bị bỡ ngỡ, du khách có thể "bỏ túi" quy trình chuẩn cho người mới trải nghiệm onsen: cởi giày, gửi vào tủ và mua vé vào cửa; vào phòng thay đồ, cởi toàn bộ quần áo, chỉ mang theo một chiếc khăn nhỏ; tắm tráng ở khu vòi sen trước khi xuống bồn; không để khăn hoặc tóc chạm vào nước; lau khô người trước khi rời khu tắm. Ảnh: Minakami Town.
Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất với du khách là ngâm mình trong bồn nước nóng giữa đêm đông tuyết rơi. Dưới bầu trời lạnh giá, hơi nước bốc nghi ngút, tuyết rơi lất phất trên mái ngói, mọi người ngồi cạnh nhau trò chuyện, cười nói, thả lỏng cơ thể và tâm trí. Ảnh: James Shackell.
