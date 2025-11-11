Bị từ chối hủy phòng, cô gái TQ xả nước lênh láng, đền gấp 280 lần

Người phụ nữ ở Trung Quốc đã trả giá đắt sau khi cố tình làm ngập phòng khách sạn vì không được chấp nhận yêu cầu hủy phòng.

Nước tràn từ bồn rửa mặt và rò rỉ xuống sảnh khách sạn. Ảnh: Douyin.

Sự việc xảy ra hôm 28/10 tại một khách sạn trên đảo Hải Nam, Trung Quốc. Quản lý khách sạn họ Xiong cho biết vị khách nữ đặt phòng qua nền tảng trực tuyến với giá 108 nhân dân tệ (khoảng 15 USD ) cho một đêm.

Người này nhận phòng vào đêm khuya, nhưng chỉ nửa tiếng sau lại gửi yêu cầu hủy phòng và hoàn tiền toàn bộ, viện lý do "thay đổi kế hoạch". Theo quy định, khách sạn không chấp nhận hủy sau khi đã nhận phòng.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn khăng khăng đòi hoàn tiền, nói rằng "phòng kém chất lượng, cách âm tệ", theo SCMP.

Nhân viên đề nghị nâng hạng phòng miễn phí, nhưng cô từ chối. Cô còn gọi điện báo cảnh sát và phản ánh lên đường dây nóng của chính quyền địa phương.

Khi đang chờ lực lượng chức năng đến, người phụ nữ bất ngờ mở vòi nước bồn rửa và vòi hoa sen cho chảy tràn ra sàn. Cô ném cả chăn gối vào phòng tắm và đổ sữa tắm lên đó.

Người phụ nữ tức giận đã mở vòi nước bồn rửa cho chảy tràn ra sàn. Ảnh: SCMP.

Nhân viên khách sạn chỉ phát hiện sự việc khi nước từ phòng ở tầng hai bắt đầu rò xuống sảnh.

"Các vòi nước chảy suốt từ 2h sáng đến tận sáng sớm, khiến phòng bị ngập hoàn toàn, tường và sàn đều hư hại nặng", ông Xiong nói.

Khách sạn ước tính thiệt hại khoảng 20.000 nhân dân tệ ( 2.800 USD ). Sau khi làm việc với cảnh sát, người phụ nữ thừa nhận hành vi và đồng ý bồi thường gần 30.000 nhân dân tệ (hơn 4.200 USD ).

Theo luật Trung Quốc, những người cố ý phá hoại tài sản công hoặc tư gây thiệt hại lớn có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mức thiệt hại vượt quá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD ).

"Cô ấy phải trả gần 300 lần giá phòng chỉ vì tức giận", một người bình luận trên mạng viết. "30.000 tệ vẫn là cái giá nhẹ so với việc bị truy tố hình sự", người khác nói thêm. Một bình luận khác nhấn mạnh: "Cơn giận nếu không được kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Luật pháp chính là sợi dây để giữ nó lại".