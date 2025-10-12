Biệt thự ngập hoa 3,9 triệu USD của 'công chúa Disney'

|
Sau 3 tháng rao bán, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Bella Thorne vừa chính thức sang tay căn biệt thự phong cách Địa Trung Hải ở Topanga Canyon (California, Mỹ) với giá 3,9 triệu USD, thấp hơn 90.000 USD so với mức giá niêm yết 3,99 triệu USD tháng 6. Theo TMZ, giao dịch được hoàn tất ngày 30/9, mang về cho Thorne khoản lợi nhuận khoảng 600.000 USD, khi cô từng mua lại căn nhà này năm 2019 với giá 3,3 triệu USD.
Trải rộng trên diện tích hơn 4 ha, biệt thự có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm và tổng diện tích sàn khoảng 650 m2. Kể từ khi mua, Thorne đã biến nơi đây thành một không gian đầy màu sắc. Nổi bật nhất là lối vào với cổng hoa được thiết kế bởi nghệ nhân Kristen Alpaugh, uốn lượn theo tay vịn cầu thang đôi, ôm trọn đèn chùm giữa sảnh. Giữa các khóm hoa còn điểm xuyết những chú bướm sơn tay, tạo cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên.
Ngoài sân, Thorne cho dựng “cây hoa giả nở quanh năm”, treo hai xích đu giữa khuôn viên lát gạch xen cỏ theo họa tiết bàn cờ. Cạnh đó là hồ bơi với thác nước, khu bếp ngoài trời, lều nghỉ và góc đốt lửa thư giãn.
Bên trong, mỗi căn phòng lại mang một phong cách khác nhau, phòng ngủ phủ giấy dán tường họa tiết cẩm thạch xanh xám xen vàng kim, phòng khác sơn màu pastel hồng và vàng gợi ánh bình minh, trần vẽ mây thiên thần. Căn phòng có tone màu đỏ hồng ấm áp được cô sử dụng như studio, chứa các thiết bị thu âm và máy quay.
Phòng bếp của Thorne có bếp đá Madre Perla, thiết bị Wolf, tủ lạnh Sub-Zero và hai máy rửa chén. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ nhiều video pha cocktail và nấu ăn tại đây, giữa không gian phủ đầy cây leo và ánh sáng tự nhiên.
Bella Thorne, sinh năm 1997, khởi nghiệp từ năm 10 tuổi với loạt phim truyền hình Dirty Sexy Money, sau đó ghi dấu ấn với vai diễn CeCe Jones trong series Shake It Up của Disney cùng Zendaya. Cô cũng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, phần lớn mang yếu tố kinh dị như loạt The Babysitter, đồng thời thử sức ở lĩnh vực âm nhạc và văn học, với bộ ba tiểu thuyết tuổi teen Autumn Falls từng lọt danh sách bán chạy tại Mỹ.
Năm 2019, cùng thời điểm mua căn biệt thự Topanga, Thorne cũng bắt đầu mở rộng hoạt động sáng tạo. Năm 2020, cô gây chú ý khi trở thành người đầu tiên kiếm được 1 triệu USD chỉ trong 24 giờ sau khi gia nhập nền tảng OnlyFans, và đạt doanh thu khoảng 2 triệu USD trong tuần đầu tiên. Theo Statista, năm 2021, Thorne là một trong những nhà sáng tạo có thu nhập cao nhất nền tảng này, gần 11 triệu USD/tháng.
Không chỉ là diễn viên, ca sĩ và nhà văn, Thorne còn từng thử sức ở vai trò đạo diễn. Cũng trong năm 2019, cô hợp tác với trang web Pornhub, ra mắt phim ngắn người lớn Her & Him, mang về một số giải thưởng trong lĩnh vực phim nghệ thuật 18+.
Bên cạnh hoa giả và đèn màu, không gian còn có quầy bar phủ dây thường xuân, tường treo ảnh đen trắng của các minh tinh Hollywood, và chiếc bàn bi-a màu fuchsia đặt cạnh quầy bar bọc nhung tím. Đây cũng là “phông nền” yêu thích của Thorne cho các video và buổi chụp hình trên mạng xã hội. Cô cũng từng cho thuê biệt thự này với giá 16.000 USD/tháng vào năm 2020, thời điểm đỉnh cao dịch Covid-19.
