Biệt thự ngập hoa 3,9 triệu USD của 'công chúa Disney'

Trải rộng trên diện tích hơn 4 ha, biệt thự có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm và tổng diện tích sàn khoảng 650 m2. Kể từ khi mua, Thorne đã biến nơi đây thành một không gian đầy màu sắc. Nổi bật nhất là lối vào với cổng hoa được thiết kế bởi nghệ nhân Kristen Alpaugh, uốn lượn theo tay vịn cầu thang đôi, ôm trọn đèn chùm giữa sảnh. Giữa các khóm hoa còn điểm xuyết những chú bướm sơn tay, tạo cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên.