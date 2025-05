Bộ đôi lừa đảo hơn 2 tỷ đồng của hàng chục người trên cả nước

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã di lý hai đối tượng trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao từ TP.HCM và Cần Thơ ra Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Phan Anh Duy (SN 2003, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện cư trú tại quận Bình Tân, TP.HCM).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 22/4, chị T.N.H.L. (SN 2002, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có đơn trình báo bị lừa gần 122 triệu đồng thông qua các thao tác mở ví trả sau, vay nhanh, mua hàng trả góp online trên ứng dụng Momo và thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng.

Các đối tượng hứa hẹn sau khi hoàn tất các thủ tục vay, mở tài khoản, mua đơn hàng iPhone trả góp sẽ giúp chị L. hủy các khoản vay, đơn hàng và hoàn tiền. Đồng thời còn cam kết chị L. sẽ được “hoa hồng” theo phần trăm giá trị đơn hàng thành công.

Ban đầu, để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo chuyển tiền đúng hạn vào ví của chị L. để tất toán khoản vay đầu tiên. Tuy nhiên, sau nhiều lần giao dịch, các đối tượng bắt đầu trì hoãn, rồi cắt liên lạc hoàn toàn khi các khoản vay đến hạn thanh toán.

Qua điều tra, công an xác định Khang là kẻ chủ mưu, còn Duy là người trực tiếp tạo mã QR để Khang gửi cho nạn nhân giao dịch, nhằm hưởng phần trăm hoa hồng từ các khoản tiền chiếm đoạt.

Từ tháng 1/2025 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hàng chục người trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng . Riêng tại Đà Nẵng, hiện ghi nhận 8 bị hại với tổng thiệt hại hơn 685 triệu đồng.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.