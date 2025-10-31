Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ đôi xe điện Maserati Folgore chào sân, giá cao nhất 13,3 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 31/10/2025 18:50 (GMT+7)
Grecale Folgore và GranCabrio Folgore là những mẫu xe thuần điện đầu tiên của Maserati tại Việt Nam.

Maserati Việt Nam vừa chính thức giới thiệu bộ đôi xe điện Grecale Folgore và GranCabrio Folgore, đánh dấu bước đi đầu tiên của hãng xe Italy trên hành trình điện hóa tại Việt Nam.

Mang ý nghĩa "tia chớp" trong ngôn ngữ Italy, Folgore được Maserati lựa chọn làm tên gọi cho dòng xe thuần điện của mình.

Grecale Folgore là SUV thuần điện đầu tiên của Maserati, đồng thời là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm Grecale bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid.

Grecale Folgore sử dụng pin 105 kWh với công nghệ 400 V, hệ truyền động điện cung cấp công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820 Nm. Mẫu SUV thuần điện có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây.

Maserati Folgore anh 1Maserati Folgore anh 2

Maserati Grecal Folgore là SUV thuần điện đầu tiên của hãng. Ảnh: Phúc Hậu.

Hãng xe Italy cho biết Grecale Folgore có thể vận hành trên quãng đường tối đa 501 km mỗi lần sạc đầy. Khi kết nối trụ sạc nhanh 150 kW, xe nạp lại 20-80% dung lượng pin trong 29 phút.

GranCabrio Folgore lại là mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu.

Điểm nhấn của GranCabrio Folgore là phần mui mềm (soft-top) có thể đóng/mở trong 14-16 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ đến 50 km/h.

Maserati trang bị cho GranCabrio Folgore hệ truyền động với 3 motor điện công suất 300 kW, bao gồm 2 motor phía trước và một đặt ở trục sau.

Tổng công suất đầu ra của mẫu mui trần thuần điện đạt 751 mã lực ở chế độ vận hành tiêu chuẩn, có thể tăng lên thành 818 mã lực với chế độ MaxBoost cùng mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm.

Maserati Folgore anh 3Maserati Folgore anh 4

GranCabrio Folgore có phần mui mềm có thể đóng mở khi xe đang di chuyển với tốc độ 50 km/h. Ảnh: Phúc Hậu.

GranCabrio Folgore được trang bị gói pin dung lượng 92,5 kWh, kiến trúc điện 40 V hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 150 kW, cho phép nạp lại 20-80% dung lượng pin chỉ trong 20 phút.

Maserati cho biết GranCabrio Folgore sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 447 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP.

Tại Việt Nam, Maserati Grecale Folgore có giá khởi điểm 5,495 tỷ đồng. Mẫu mui trần thuần điện Maserati GranCabrio Folgore được công bố giá khởi điểm 13,314 tỷ đồng.

Phúc Hậu

