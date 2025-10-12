Bố mẹ xếp hàng quỳ cho con giẫm qua, cách dạy lòng biết ơn gây phẫn nộ

Một trường THPT ở Trung Quốc đã đưa ra lời xin lỗi sau khi phương pháp giáo dục lòng biết ơn gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Hình ảnh phụ huynh quỳ gối và học sinh bước đi trên lưng. Ảnh: Global Times.

Theo Global Times, ngày 30/9, tại trường THPT số 3 Trung Mưu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), một số lớp 10 của trường đã tổ chức hoạt động kết hợp giữa nhà trường và gia đình nhằm giáo dục cho học sinh đầu cấp về lòng biết ơn.

Theo thông tin từ truyền thông trong nước, một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các phụ huynh quỳ thành hàng trên mặt đất. Sau đó, trong tiếng nhạc xúc động, các học sinh bịt mắt, được các bạn cùng lớp cầm tay dắt đi trên lưng phụ huynh.

Một số người cho rằng mục đích đằng sau hoạt động là tốt, nhưng phương pháp lại chưa phù hợp, dẫn đến phản ứng dữ dội. Hành động cha mẹ quỳ gối cho con giẫm lên được sử dụng như một biểu tượng cực đoan của sự hy sinh.

"Điều đáng phẫn nộ nhất là học sinh không hề biết cha mẹ mình ở dưới. Sau khi một nữ sinh tháo băng bịt mắt, cô bé nhận ra đó chính là cha mẹ mình và bắt đầu khóc", một người để lại bình luận bên dưới video.

Ngày 7/10, trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức, trường THPT số 3 Trung Mưu cho biết hoạt động giáo dục lòng biết ơn nói trên đã có sự đồng ý của phụ huynh.

Nhà trường thừa nhận do chưa xem xét thấu đáo, một số hình thức thể hiện trong hoạt động đã chưa phù hợp nên khiến dư luận hiểu lầm nghiêm trọng.

"Nhà trường trân trọng gửi lời xin lỗi tới công chúng", thông báo của trường nêu.

Trường cam kết trong thời gian tới sẽ chú trọng hơn đến phương pháp và cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giảng dạy và tăng cường công tác quản lý theo tiêu chuẩn.

"Nhà trường bày tỏ lời cảm ơn tới các tổ chức và cá nhân trong xã hội đã quan tâm, theo dõi và góp ý cho hoạt động của trường”, trường nêu rõ.