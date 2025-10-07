Bơi giữa 'biển' nước ngập lênh láng ở Mỹ Đình vì bất lực

Sáng 7/10, khu vực phía trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) chìm trong biển nước mênh mông. Nhiều người bị những sóng nước mạnh xô không đứng vững khi dắt xe qua chỗ ngập.

Cảnh người dân bơi giữa 'biển' nước lênh láng ở Mỹ Đình Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn trút xuống khiến khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển qua đây khi nước dâng đến ngang đùi, sát yên xe máy.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, những cơn mưa lớn đổ xuống khu vực Hà Nội suốt từ đêm 6/10 tới sáng 7/10. Lượng mưa lớn liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ khiến nhiều khu phố, tuyến đường thủ đô tê liệt vì chìm trong biển nước.

Một trong những điểm ngập sâu tại Hà Nội sáng nay được ghi nhận là ở khu vực sân vận động Mỹ Đình. Việt Trường - sống tại khu vực Trần Bình - ghi lại cảnh mưa lớn, ngập sâu, nhiều người vẫn phải ra đường nhưng xe chết máy, di chuyển khó khăn.

"Khoảng 7h40, khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập khá sâu. Nhiều người phải vừa mặc áo mưa vừa dắt xe lội qua dòng nước ngập mênh mông. Một số còn bị xô đổ, đứng không vững mỗi khi có xe buýt lội qua, gây ra những đợt sóng nước mạnh", Trường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Trường, nước tại khu vực phía trước sân vận động ngập sâu tới ngang hông, gần sát yên xe máy. Có người còn bơi luôn trong dòng nước ngập vì quá bất lực.

Người dân chật vật di chuyển qua khu vực trước sân vận động Mỹ Đình vì mưa ngập sáng 7/10.

Sống tại khu vực Phú Đô, ngay sát sân vận động Mỹ Đình, chị Hồng Ngân (35 tuổi) cũng chia sẻ xung quanh khu vực này bị ngập sâu từ sáng sớm khiến chị không thể đi làm.

"Sáng sớm tôi xem xét tình hình để đi làm thì thấy anh trai vừa ra đường rồi vội quay về thông báo không thể di chuyển được. Cũng may, công ty tôi đã thông báo cho nhân viên làm việc từ xa lúc sáng sớm nên tôi cũng yên tâm vì không phải ra khỏi nhà", chị nói.

Hải Yến, nhân viên văn phòng tại Hà Nội sống tại khu vực Nhân Mỹ (Mỹ Đình), cũng chia sẻ sáng nay dù công ty (tại Láng Hạ) của cô chưa có thông báo cho làm việc online, cô cũng phải chủ động xin nghỉ vì không thể thoát được các điểm ngập sâu trong khu vực như tuyến phố trước tòa nhà Keangnam...

"Lần ngập 1 tuần trước, tôi vẫn chưa hết sợ vì 1h sáng mới thoát được các điểm ngập để về nhà. Hôm nay tôi chủ động xin nghỉ vì thấy có ra khỏi nhà cũng không thể tới cơ quan làm việc được như bình thường", Yến bày tỏ.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ tối 7/10, Hà Nội sẽ bớt mưa. Nhiều người hy vọng ngày mai nước tại những khu vực ngập sâu sẽ rút để quay trở lại cuộc sống bình thường.