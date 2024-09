Bức ảnh của HCV Olympic khiến giới trẻ Trung Quốc dậy sóng

Chỉ với duy nhất tấm ảnh, HCV Olympic Quan Hongchan khiến giới trẻ Trung Quốc đổ xô săn rùa "bí ẩn" được đựng trong bọc kín trên livestream. Có shop ghi nhận 25.000 đơn/ngày.

Bên trong một xưởng cung cấp rùa bí ẩn ở Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: VCG.

Trào lưu sưu tập "rùa bí ẩn" vốn phổ biến từ tháng 6 tại xứ tỷ dân, nay càng trở nên "hot" hơn sau khi nhận được sự quan tâm của vận động viên 17 tuổi Quan Hongchan, người vừa giành 2 HCV tại Thế vận hội Paris 2024.

Một ngày trước trận chung kết nhảy cầu của Quan Hongchan tại Thế vận hội Paris, cô gái sinh năm 2009 được phát hiện đã mua các "hộp mù" về con rùa. Ngày 12/8, cô chia sẻ bức ảnh về bộ sưu tập đồ chơi này. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, truyền cảm hứng cho người hâm mộ tham gia cơn sốt và xây dựng bộ sưu tập rùa của riêng họ.

Thú chơi này gần giống với đập "hộp mù" (blind box), ngoại trừ việc những chú rùa đồ chơi này được đựng vào những túi mù (blind bag) thay vì hộp chứa. Người chơi sẽ không biết được màu sắc của chú rùa đó là gì cho đến lúc mở ra.

Luật chơi đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Người chơi chỉ cần mua các hộp mù chứa đầy rùa đồ chơi, với giá chỉ từ 1,4 USD /4 túi. Sau đó, người chơi sẽ chọn một màu mà họ hy vọng sưu tập được.

Phần thú vị nhất là màn mở túi trực tiếp trên livestream. Nếu con rùa được bóc ra trùng với màu mà người chơi chọn, họ sẽ nhận thêm 1 túi. Nếu có 2 chú rùa cùng màu, phần thưởng tăng lên 1 túi và 3 chú rùa cùng màu liên tiếp sẽ mang về cho người chơi tới 5 túi quà, theo Sixth Tone.

VĐV Quan Hongchan từ lâu đã nổi tiếng với niềm yêu thích rùa. Bộ sưu tập rùa từ những "túi mù" (ảnh phải) của cô, được đăng hôm 12/8, khiến cộng đồng mạng đổ xô săn món đồ chơi này. Ảnh: @全红婵/Douyin.

Trào lưu tạo ra doanh số hàng tỷ USD

Theo dữ liệu từ nền tảng livestream Chanmama, buổi phát sóng trực tiếp nơi VĐV Quan mua hàng, đã chứng kiến lượng đơn đặt hàng tăng đột biến từ khoảng 1.000 lên 25.000 mỗi ngày, tạo ra tổng giá trị hàng hóa 10.500- 14.000 USD . Thậm chí, những người tổ chức livestream còn phải mở thêm một kênh thứ hai để đáp ứng lượng truy cập khổng lồ.

Thị trường "hộp mù" ở Trung Quốc bùng nổ trong những năm gần đây, chủ yếu nhờ người tiêu dùng trẻ tuổi. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, doanh số ngành hàng này đã tăng vọt từ 400 triệu NDT vào năm 2017 lên 9,7 tỷ NDT vào năm 2021. Dự báo, thị trường này có thể đạt 42,4 tỷ NDT vào năm 2026.

Báo cáo của công ty tư vấn dữ liệu MobTech cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của xu hướng này đối với người trẻ, với 37% người mua ở độ tuổi 18-24 và 37% khác ở độ tuổi 25-34.

Cơn sốt này vượt ra khỏi phạm vi các cửa hàng, khi mà những buổi phát trực tiếp về nội dung "mở túi đồ chơi" ngày càng thu hút lượng khán giả lớn, lên tới hàng nghìn lượt xem qua đêm.

Các phiên livestream bán rùa bí ẩn thu hút nhiều người trẻ xem và mua hàng một cách "bốc đồng". Ảnh minh họa: @yongyan1.

He Yuzhen, nghiên cứu sinh 24 tuổi ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đã may mắn sở hữu cả "đội quân rùa" chỉ sau một đêm xem livestream. Vận may liên tiếp đến, 19 túi rùa ban đầu của cô nhanh chóng tăng lên gần 100. Quá phấn khích, Yuzhen thức trắng đêm để chia sẻ video lên mạng và bất ngờ thu hút hàng chục nghìn lượt xem vào sáng hôm sau.

Chen Qiuyu, chuyên gia tiếp thị 24 tuổi ở Thành Đô (Trung Quốc), cũng không thể cưỡng lại sức hút của trào lưu này sau khi thấy livestream tràn ngập trên mạng xã hội.

Lần đầu thử vận may, cô đã thắng lớn, nhảy quanh nhà vì vui sướng. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với cô trong lần thử tiếp theo một tháng sau đó.

"Mọi người tin rằng vận may của họ đặc biệt, nên họ đánh cược", Zeng Jiayuan, bạn của Chen, chia sẻ về sức hút khó cưỡng của trò chơi này.

Trò chơi may rủi của người trẻ

Sức hấp dẫn của trò chơi dường như dựa hoàn toàn vào may rủi, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy.

Với 10 màu rùa khác nhau và luật chơi ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng rùa thu thập được, một sinh viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tính toán chiến lược tối ưu. Kết quả cho thấy, trung bình, người chơi mua 9 túi sẽ nhận được 17 rùa, trong khi mua 19 túi sẽ thu về 40 rùa.

Phát hiện này chỉ ra rằng dù trò chơi dựa trên cơ hội, người bán vẫn có lợi thế đáng kể. Nhận thấy sức hút ngày càng tăng của trò chơi, nhiều người bán livestream đã nhanh chóng áp dụng mô hình tương tự cho các mặt hàng khác.

Tuy nhiên, Han Yingwei, luật sư cấp cao tại hãng luật Yingke (Bắc Kinh, Trung Quốc), cảnh báo rằng việc bán hàng kém chất lượng thông qua hình thức blind box và không cho phép đổi trả là vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

Bộ sưu tập rùa của Chen Qiuyu. Ảnh: Chen/Douyin.

Tang Danlin, Tổng thư ký Hiệp hội Luật sư tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), nhấn mạnh các nền tảng livestream cần có biện pháp chống nghiện, nhằm hạn chế hành vi mua sắm bốc đồng của người dùng.

Sau hai lần thử vận may, Chen Qiuyu quyết định dừng lại.

"Có ít người mua rùa liên tục, món đồ chơi này chỉ để giải trí thôi", cô thừa nhận.

Ngược lại, He Yuzhen lại trân trọng bộ sưu tập rùa của mình.

"Nhìn những chú rùa nhỏ này khiến tôi nhớ đến niềm vui khi đặt hàng", cô nói.

He càng yêu thích bộ sưu tập rùa của mình hơn khi biết HCV môn lặn Quan Hongchan cũng có một bộ tương tự. Cô cảm thấy việc thích cùng một thứ với một nhà vô địch mang lại ý nghĩa đặc biệt.