Cam kết của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sau vụ 'tiến sĩ 24 tuổi'

Vụ việc nghiên cứu sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ ngành Y tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây xôn xao, nhà trường cam kết xử lý minh bạch, công bằng.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Vụ việc nghiên cứu sinh 24 tuổi trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Y tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có chứng chỉ ngoại ngữ cao và nộp hồ sơ với 8 bài báo khoa học, trong đó có 3 bài quốc tế được chấm điểm cao, giúp tổng điểm đạt 88,8, vượt ngưỡng trúng tuyển.

Tuy nhiên, sau khi kết quả được công bố, một trong các bài báo quốc tế mà ứng viên đứng tên bị tạp chí chuyên ngành rút lại do trùng lặp nội dung với bài viết trong nước đã công bố trước đó.

Nhà trường sau đó điều chỉnh điểm kinh nghiệm nghiên cứu từ 10 xuống 9,5, khiến tổng điểm giảm còn 88,3, nhưng vẫn đủ điều kiện trúng tuyển. Đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định việc điều chỉnh này không làm thay đổi kết quả xét tuyển.

Rà soát và hoàn thiện quy định liêm chính khoa học

Trước phản ứng mạnh mẽ của xã hội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã thành lập Tổ công tác về liêm chính khoa học để rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh và các bài báo liên quan trong vòng 30 ngày.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 10/11, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường, cho biết ngay khi nắm được thông tin, nhà trường đã vào cuộc xác mình và làm rõ. PGS Thoại khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, đồng thời khẳng định cam kết đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong công tác đào tạo sau đại học.

Các sinh viên khóa 2023 và 2024 có mặt tại buổi đối thoại với nhà trường. Ảnh: C.P.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc cụ thể, nhà trường đang rà soát, cập nhật và bổ sung các quy định quản lý nội bộ, đặc biệt trong lĩnh vực tuyển sinh và đào tạo sau đại học.

Hiện trường đã xây dựng Dự thảo Quy định về liêm chính khoa học, đang lấy ý kiến từ các khoa, phòng, ban chuyên môn trước khi ban hành chính thức. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng văn hóa học thuật minh bạch và chuẩn mực.

"Trường cam kết xử lý mọi hành vi sai phạm học thuật khách quan, công bằng và đúng quy định. Mọi phản ánh từ xã hội hay cộng đồng khoa học sẽ được xem xét thấu đáo, dựa trên bằng chứng và quy trình minh bạch", PGS Thoại nhấn mạnh.

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 1.169 học viên trúng tuyển các chương trình sau đại học, bao gồm chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, chuyên khoa II, thạc sĩ và tiến sĩ.

Quy trình tuyển sinh được thực hiện theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế riêng của trường, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Ngoài yêu cầu về văn bằng và năng lực ngoại ngữ, trường đặc biệt chú trọng đánh giá năng lực nghiên cứu thực chất, thông qua

Đề cương nghiên cứu của thí sinh

Các công trình khoa học đã công bố, được chấm theo tiêu chuẩn hội đồng giáo sư

Buổi phỏng vấn trực tiếp trước tiểu ban chuyên môn để đánh giá tính khả thi của đề tài

Sau khi trúng tuyển, nghiên cứu sinh được quản lý bằng phần mềm quản lý học viên, với sự giám sát của giảng viên hướng dẫn, lãnh đạo bộ môn và khoa. Kế hoạch học tập, tiến độ nghiên cứu và kết quả công bố đều được theo dõi định kỳ, đảm bảo bám sát chương trình đào tạo.

Thành lập Tổ công tác liêm chính khoa học

PGS Thoại cho hay để nâng cao tính minh bạch, trường đã thành lập Tổ công tác về liêm chính khoa học, chịu trách nhiệm giám sát, tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đạo đức nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và trung thực học thuật.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng văn hóa học thuật minh bạch, có trách nhiệm và chuẩn mực. Trường cũng đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng đào tạo, hướng tới duy trì tiêu chí Chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT.

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại. Ảnh: Lê Huyền/Vietnamnet.

Theo PGS Thoại, từ những phản ánh gần đây, trường chủ động rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh, quản lý học viên và truyền thông học thuật. Trường cũng nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan kết quả tuyển sinh đều dựa trên tiêu chí khách quan, không chịu tác động bởi quan hệ cá nhân hay yếu tố bên ngoài.

"Chúng tôi nhìn nhận đây là cơ hội để hoàn thiện cơ chế liêm chính học thuật, bảo vệ uy tín và chất lượng đào tạo. Khi phát hiện sai phạm, trường sẽ xử lý nghiêm túc, khách quan và công bằng", PGS Thoại nói.

Nhà trường cam kết sẽ thông tin kịp thời, chính xác và minh bạch để cộng đồng và xã hội hiểu rõ nỗ lực cải tiến, đồng thời củng cố niềm tin về chất lượng đào tạo và đạo đức nghiên cứu trong môi trường học thuật.

Với cam kết xử lý sai phạm khách quan, công bằng và đẩy mạnh liêm chính khoa học, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hướng tới xây dựng môi trường đào tạo - nghiên cứu chuẩn mực, minh bạch và bền vững, xứng đáng với niềm tin của xã hội và cộng đồng học thuật.