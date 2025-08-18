Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Cận cảnh căn hầm tuyệt mật ở Hà Nội lần đầu mở cửa đón khách

  • Thứ hai, 18/8/2025 18:33 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu nằm sâu trong lòng Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, lần đầu mở cửa đón khách.

Ham co yeu anh 1

Nằm trong Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hầm Cơ yếu là nơi đảm bảo hệ thống thông tin mật của Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ.
Ham co yeu anh 2

Công trình được khởi công ngày 10/2/1966 và hoàn thành chỉ sau hơn 4 tháng, vào 30/6/1966, với diện tích 37,2 m2. Hầm được sử dụng cao điểm trong tháng 12/1972, khi không quân Mỹ liên tục đánh phá ác liệt Hà Nội.
Ham co yeu anh 3

Trong suốt những năm chiến tranh, Hầm Cơ yếu đóng vai trò như "trái tim" thông tin, giúp Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam duy trì chỉ đạo, điều hành tới các binh chủng và chiến trường cả nước.
Ham co yeu anh 4

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã nghiên cứu, tu bổ phục hồi và phát huy giá trị Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu.
Ham co yeu anh 5

Các công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương để nhanh chóng hoàn thiện phục vụ người dân và du khách tham quan từ ngày 19/8.
Ham co yeu anh 6

Di tích được phục hồi với nguyên tắc giữ nguyên yếu tố gốc, hạn chế can thiệp, đồng thời phát huy tối đa giá trị; kết hợp phương pháp diễn giải hiện đại và ứng dụng công nghệ để tạo sức hút với du khách, đặc biệt là giới trẻ.
Ham co yeu anh 7Ham co yeu anh 8

Nhiều hiện vật quý từng gắn bó với cán bộ, chiến sĩ trong hầm như điện mật đi, bìa sa tô (mã khóa), cặp tài liệu, cục chặn ghi tên cán bộ… sẽ lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Ham co yeu anh 9

Đây cũng là lần đầu tiên các hình ảnh, tư liệu kiên quan đến quá trình và cách thức làm việc của cán bộ, chiến sĩ dưới Hầm Cơ yếu được trưng bày và giới thiệu đến người dân và du khách tham quan.
Ham co yeu anh 10

Đặc biệt, các thông tin trưng bày sẽ được diễn giải bằng phim tài liệu, hệ thống pano trong hầm và bên ngoài hầm, sử dụng âm thanh kể chuyện tạo cho khách tham quan cảm nhận như đang hoà mình vào không gian làm việc tại Hầm Cơ yếu trong thời điểm lịch sử đó.
Ham co yeu anh 11

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết do diện tích Hầm Cơ yếu hạn chế, không đảm bảo phục vụ số lượng khách tham quan lớn, nên sẽ chia theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 10 người tham quan.
Ham co yeu anh 12

Dù chưa chính thức mở cửa, công trình này đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và du khách bởi tính bí ẩn cùng giá trị lịch sử to lớn.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Gắn biển nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập - được gắn biển công trình và mở trưng bày triển lãm dịp lễ 2/9.

5 giờ trước

Lần đầu mở cửa đón khách vào hầm Cơ yếu tại Hoàng thành Thăng Long

Lần đầu tiên mở cửa dịp Quốc khánh 2/9, Hầm Cơ yếu tại Hoàng thành Thăng Long - nơi giữ mạch thông tin bí mật của Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ - sẽ được giới thiệu đến công chúng.

28:1658 hôm qua

Chi hàng nghìn USD cũng khó đặt phòng tổng thống Hà Nội ngày 2/9

Sẵn sàng chi hàng nghìn USD, du khách vẫn khó "săn" hạng phòng tổng thống, VIP tại một số khách sạn hạng sang tại Hà Nội dịp 2/9, đặc biệt là những địa điểm có tầm nhìn xem pháo hoa.

33:2002 hôm qua

Tiec cho Da Lat hinh anh

Tiếc cho Đà Lạt

13 giờ trước 05:30 18/8/2025 Du lịch Địa điểm du lịch

0

Nhiều du khách cho rằng thức ăn, đồ uống của TP Đà Lạt (cũ) có mức giá cao bất thường. Quan điểm được đẩy lên cao trào sau sự việc du khách phàn nàn về mức giá 870.000 đồng cho 8 ly nước tại đây.

https://vtcnews.vn/can-ham-tuyet-mat-o-ha-noi-lan-dau-mo-cua-don-khach-tham-quan-ar960421.html

Minh Đức/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hầm cơ yếu Hầm cơ yếu Hoàng thành thăng long Bộ Tổng Tham mưu dịp lễ 2/9 Tọa độ độc lập Quốc khánh Việt Nam Quốc khánh 2/9 du lịch Hà Nội Hà Nội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý