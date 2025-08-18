Cận cảnh căn hầm tuyệt mật ở Hà Nội lần đầu mở cửa đón khách

Công trình được khởi công ngày 10/2/1966 và hoàn thành chỉ sau hơn 4 tháng, vào 30/6/1966, với diện tích 37,2 m2. Hầm được sử dụng cao điểm trong tháng 12/1972, khi không quân Mỹ liên tục đánh phá ác liệt Hà Nội.

Trong suốt những năm chiến tranh, Hầm Cơ yếu đóng vai trò như "trái tim" thông tin, giúp Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam duy trì chỉ đạo, điều hành tới các binh chủng và chiến trường cả nước.

Các công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương để nhanh chóng hoàn thiện phục vụ người dân và du khách tham quan từ ngày 19/8.

Di tích được phục hồi với nguyên tắc giữ nguyên yếu tố gốc, hạn chế can thiệp, đồng thời phát huy tối đa giá trị; kết hợp phương pháp diễn giải hiện đại và ứng dụng công nghệ để tạo sức hút với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều hiện vật quý từng gắn bó với cán bộ, chiến sĩ trong hầm như điện mật đi, bìa sa tô (mã khóa), cặp tài liệu, cục chặn ghi tên cán bộ… sẽ lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Đây cũng là lần đầu tiên các hình ảnh, tư liệu kiên quan đến quá trình và cách thức làm việc của cán bộ, chiến sĩ dưới Hầm Cơ yếu được trưng bày và giới thiệu đến người dân và du khách tham quan.

Đặc biệt, các thông tin trưng bày sẽ được diễn giải bằng phim tài liệu, hệ thống pano trong hầm và bên ngoài hầm, sử dụng âm thanh kể chuyện tạo cho khách tham quan cảm nhận như đang hoà mình vào không gian làm việc tại Hầm Cơ yếu trong thời điểm lịch sử đó.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết do diện tích Hầm Cơ yếu hạn chế, không đảm bảo phục vụ số lượng khách tham quan lớn, nên sẽ chia theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 10 người tham quan.

Dù chưa chính thức mở cửa, công trình này đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và du khách bởi tính bí ẩn cùng giá trị lịch sử to lớn.

