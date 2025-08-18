Gắn biển nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập - được gắn biển công trình và mở trưng bày triển lãm dịp lễ 2/9.

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang được gắn biển công trình và mở trưng bày triển lãm dịp lễ 2/9. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 18/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình và khai mạc trưng bày triển lãm tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Công trình được UBND thành phố Hà Nội công nhận là công trình kỷ niệm và trao Bằng khen cho Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội.

Căn nhà 48 Hàng Ngang nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ảnh: Việt Linh.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết ngôi nhà 48 Hàng Ngang được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1979.

Đây là "địa chỉ đỏ" ghi dấu sự kiện trọng đại khi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

"Không gian trưng bày được tái hiện bằng công nghệ mapping, thực tế ảo VR, hologram… nhằm mang đến trải nghiệm sinh động, giàu giá trị giáo dục và thể hiện cam kết của Hà Nội trong việc đổi mới phương thức phát huy di sản văn hóa trong kỷ nguyên số", bà Hương nói.

Triển lãm gồm 3 chủ đề chính. Thứ nhất, giới thiệu ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, những người đã có đóng góp lớn cho cách mạng. Không gian còn tái hiện nghề tơ lụa truyền thống và tổ chức workshop thủ công kết nối di sản với cộng đồng.

Chủ đề thứ 2 khắc họa bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của Tuyên ngôn Độc lập. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc bản Tuyên ngôn tại Quảng trường Ba Đình được tái hiện bằng công nghệ hologram và mapping, kết hợp thực tế ảo VR để đưa người xem trở lại Hà Nội năm 1945.

Chủ đề thứ 3 nhấn mạnh ý nghĩa của Tuyên ngôn Độc lập - bản "thiên cổ hùng văn" khẳng định quyền con người, quyền dân tộc và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Không gian trưng bày còn có phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được bài trí theo phong cách truyền thống.

Phố Hàng Mã trang hoàng cờ đỏ sao vàng dịp lễ 2/9. Ảnh: Châu Sa.

Hà Nội là tâm điểm sôi động nhất kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (30/8-2/9) nhờ chuỗi sự kiện xuyên suốt từ bắn pháo hoa, diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và tour du lịch đặc thù.

Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết thành phố sẽ giới thiệu bộ sản phẩm "80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ" như một "lời chào thân thiện" đến du khách.

Hà Nội cũng sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9, theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật, gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây.