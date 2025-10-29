Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Honda Super-One - xe điện cùng cỡ VF 3, bán ra từ năm sau

  • Thứ tư, 29/10/2025 12:34 (GMT+7)
Mẫu xe điện này dự kiến có mặt trên thị trường Nhật Bản từ năm sau, có thể ra mắt nhiều thị trường châu Á khác, bao gồm cả các nước Đông Nam Á như Việt Nam.

Honda Super-One anh 1

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda trưng bày nguyên mẫu xe điện Super-One - phiên bản tiền sản xuất của concept Super EV từng ra mắt lần đầu tại triển lãm Goodwood Festival of Speed 2025 diễn ra hồi tháng 6.
Honda Super-One anh 2

Tương tự bản concept, Honda Super-One giữ nguyên các đường nét vuông vức ở đầu xe cũng như tổng thể ngoại hình.
Honda Super-One anh 3Honda Super-One anh 4

Kiểu dáng Honda Super-One mang nhiều nét tương đồng dòng kei-car phổ biến tại Nhật Bản. Bộ mâm kích thước 16 inch với thiết kế 4 chấu đơn giản, phối 2 tông màu tương phản.
Honda Super-One anh 5

Cận cảnh cụm đèn chiếu sáng chính phía đầu xe Honda Super-One.
Honda Super-One anh 6Honda Super-One anh 7

Đuôi xe gọn gàng, logo thương hiệu dạng chữ đặt ở trung tâm cửa hậu. Cụm đèn phía đuôi xe đặt dọc.
Honda Super-One anh 8

Cản sau thanh mảnh.
Honda Super-One anh 9

Khoang lái Honda Super-One khá cơ bản, gồm đồng hồ LCD sau vô lăng tròn 2 chấu, màn hình giải trí trung tâm 9 inch.
Honda Super-One anh 10

Nằm ngay dưới màn hình trung tâm là cụm các phím vật lý, bao gồm nút chọn số, phanh tay điện tử và các nút điều khiển hệ thống điều hòa.
Honda Super-One anh 11Honda Super-One anh 12

Xe có cấu hình 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai có thể gập ngược về sau để linh hoạt chuyển đổi mục đích sử dụng.
Honda Super-One anh 13

Honda Super-One trang bị đến 2 cổng sạc phía đầu xe. Chưa có thông tin chi tiết về hệ truyền động, nhưng nhiều khả năng mẫu xe điện này sẽ có công suất nhỉnh hơn 154 mã lực, mô-men xoắn cao hơn 315 Nm. Phạm vi hoạt động tối đa của Honda Super-One rơi vào khoảng 220 km nhờ gói pin dung lượng 35,5 kWh.
Honda Super-One anh 14

Honda dự kiến bắt đầu sản xuất và mở bán Super-One tại Nhật Bản từ năm sau trước khi giới thiệu mẫu xe điện nhỏ gọn này cho khách hàng ở Anh, châu Á, châu Đại Dương hay bất kỳ thị trường nào có nhu cầu. Nếu về Việt Nam, Honda Super-One sẽ cạnh tranh VinFast VF 3 và Wuling Mini EV trong phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Honda Super-One Honda VinFast xe điện ôtô điện VinFast VF 3 Wuling Mini EV

