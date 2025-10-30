Cận cảnh ngọn núi 'đĩa mây' sắp thành khu du lịch sinh thái ở Đồng Nai

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng khu du lịch quy mô hơn 1.450 ha tại núi Chứa Chan và hồ Núi Le.

Khu du lich Chua Chan anh 1

Ngày 30/10, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết lãnh đạo tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương về phát triển đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng đối với dự án du lịch tại núi Chứa Chan (Xuân Lộc), Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Khu danh thắng Đá Chồng (Định Quán).
Khu du lich Chua Chan anh 2

Tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan. Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Sun Group.

Khu du lich Chua Chan anh 3

Núi Chứa Chan được ví như viên ngọc quý của Đông Nam bộ, độ cao đứng thứ hai, chỉ sau núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh. Ngọn núi Chứa Chan, từng xuất hiện "đĩa mây", thu hút người dân với vẻ đẹp huyền ảo.
Khu du lich Chua Chan anh 4

Núi Chứa Chan đang có một số hoạt động du lịch trải nghiệm như trekking, cắm trại và hệ thống cáp treo. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch khu vực này vẫn còn sơ khai, thiếu tính liên kết, chưa phát huy được tiềm năng vốn có.
Khu du lich Chua Chan anh 5

Quần thể dự án núi Chứa Chan và hồ Núi Le gồm sân golf, khu đô thị, khu phức hợp, khu vui chơi có tổng mức đầu tư lên đến 50.000 tỷ đồng. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan giai đoạn 1 có quy mô 107 ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công xây dựng trong quý IV/2025.
Khu du lich Chua Chan anh 6

Núi Chứa Chan được xem là "đệ nhị thiên sơn" ở Đông Nam bộ. Từ đỉnh núi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng đồng bằng Đông Nam bộ với những cánh đồng trải dài bất tận. Với vẻ đẹp hoang sơ, hệ sinh thái rừng đa dạng, nơi đây có khí hậu như Đà Lạt, mát mẻ quanh năm.
Khu du lich Chua Chan anh 7

Đầu tháng 10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại xã Xuân Lộc. Theo quyết định, giá khởi điểm cho lô đất đấu giá là hơn 2.678 tỷ đồng cho 925.222,4 m2 đất thương mại dịch vụ (TMDV) với thời hạn sử dụng 50 năm, thuộc vị trí một đường quanh núi Chứa Chan.
Khu du lich Chua Chan anh 8

Khu đất có tổng diện tích 1.068.493,7 m2, nằm tại chân núi Chứa Chan với hệ sinh thái rừng phong phú và các tuyến đường mòn leo núi kết nối Khu du lịch hiện hữu. Khu đất trên giáp rừng phòng hộ ở phía Bắc và Đông, đường ĐT.763 phía Tây và đường quanh núi phía Đông Nam. Phần còn lại (143.271,3 m2) dành cho đất giao thông, không đưa vào đấu giá.

Khu du lich Chua Chan anh 9

Trước đó vào ngày 10/6, tại Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan.

