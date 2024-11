Cận cảnh nơi con người lên vũ trụ và may mắn trở về

Cứ 3 tháng/lần, tên lửa Soyuz TMA-19M được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) chở theo 3 phi hành gia và nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Cũng vào thời gian đó, tại vùng thảo nguyên hẻo lánh phía đông bắc, 3 phi hành gia khác trở về Trái Đất trong những khoang tàu nhỏ. Cuốn sách Some Worlds Have Two Suns ghi lại hành trình của tàu vũ trụ Soyuz tại Kazakhstan và những ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng địa phương - nơi có "cánh cổng không gian".