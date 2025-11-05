Canada từ chối hầu hết đơn du học từ Ấn Độ

Hai năm qua, Canada liên tục có động thái siết thị thực du học nhằm kiểm soát số lượng người nhập cư tạm thời và trấn áp các hành vi gian lận liên quan đến thị thực du học.

Khuôn viên Đại học Toronto, Canada. Ảnh: University of Toronto.

Năm 2025, Canada sẽ cấp 437.000 giấy phép du học, giảm 10% so với năm ngoái. Trong đó, hơn 73.000 giấy phép dành cho bậc sau đại học, gần 243.000 cho bậc đại học và chương trình khác.

Số còn lại dành cho học sinh phổ thông, nhóm được ưu tiên theo đánh giá của Chính phủ và những du học sinh cần gia hạn giấy phép tại nơi đang theo học.

Theo Cơ quan di trú Canada (IRCC), trong tháng 8/2025, khoảng 40% đơn xin giấy phép du học bị từ chối.

Trong đó, Ấn Độ vốn là nguồn cung sinh viên quốc tế lớn nhất cho Canada trong thập kỷ qua, tuy nhiên, khoảng 74% đơn xin cấp phép du học từ nước này đã bị Canada từ chối. Cùng với tỷ lệ từ chối cao kỷ lục, số lượng ứng viên Ấn Độ cũng giảm mạnh, từ 20.900 người vào tháng 8/2023 xuống còn 4.515 vào tháng 8/2025.

Trong khi đó, đối với Trung Quốc - quốc gia cũng có lượng lớn sinh viên tại Canada - tỷ lệ từ chối chỉ 24%.

Đáng chú ý, việc từ chối một lượng lớn hồ sơ diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Canada đang tìm cách xoa dịu căng thẳng ngoại giao sau hơn một năm đối đầu.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc siết chặt quy định là tình trạng gian lận trong hồ sơ du học. Theo IRCC, trong năm 2023, giới chức đã phát hiện gần 1.550 hồ sơ xin thị thực du học có liên quan đến thư mời nhập học giả mạo, phần lớn xuất phát từ Ấn Độ.

Năm 2024, nước này tiếp tục phát hiện hơn 14.000 thư chấp nhận có dấu hiệu gian lận. Do đó, Canada đã áp dụng các biện pháp xác minh nghiêm ngặt hơn và tăng các yêu cầu chứng minh tài chính đối với sinh viên quốc tế.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Ottawa (Canada) cho biết họ đã nắm thông tin về việc Canada từ chối đơn xin thị thực du học, nhưng việc cấp thị thực là quyền ưu tiên của Canada. Tuy nhiên, Đại sứ quán cũng khẳng định Ấn Độ sở hữu những sinh viên chất lượng, những người đã mang lại lợi ích lớn cho các tổ chức giáo dục Canada.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Anita Anand, cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề gian lận nhập cư, nhưng khẳng định Canada vẫn muốn chào đón sinh viên Ấn Độ.

Các tổ chức giáo dục ở Canada đã thấy rõ những tác động. Tại Đại học Waterloo, số lượng sinh viên Ấn Độ theo học các chương trình đại học và sau đại học đã giảm tới 2/3 trong vòng 3-4 năm qua.

Đại học Regina và Đại học Saskatchewan cũng ghi nhận sự sụt giảm số lượng sinh viên Ấn Độ nhập học trong thời gian gần đây.

Ian VanderBurgh, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh của Đại học Waterloo, cho biết nguyên nhân chính là do giới hạn thị thực du học, khiến cơ cấu sinh viên thay đổi đáng kể.