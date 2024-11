Cảnh ám ảnh bên trong 'thành phố bóng tối' của Hong Kong

Hiện du khách có thể khám phá Cửu Long Trại Thành thông qua những bức ảnh cũ và các tác phẩm do AI sáng tạo trong triển lãm Voices of the Walls. Nhiếp ảnh gia Ian Lambot và Greg Girard đã ghi lại những bức ảnh về nơi này trước khi nó bị phá dở, trong ảnh là mặt tiền phía của khu phố được chụp năm 1989. Ảnh: Ian Lambot.