Cấp cứu vì tự 'kê đơn' nước tăng lực và thuốc giảm đau để ôn thi

Sau kỳ ôn thi tốt nghiệp, nam sinh nhập viện trong tình trạng phù chân, nôn ói, mệt lả, bác sĩ chẩn đoán đã suy thận nặng.

Bệnh nhân lọc máu do suy thận ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Phương Anh.

M., 21 tuổi, sinh viên năm cuối đại học, có thói quen mỗi mùa thi lại uống thuốc giảm đau kết hợp nước tăng lực để thức khuya học bài. Sau kỳ ôn thi tốt nghiệp, M. nhập viện trong tình trạng phù chân, nôn ói, mệt lả. Bác sĩ xác định chức năng thận của cậu chỉ còn dưới 20%.

Tương tự, anh H., 32 tuổi, một nhân viên văn phòng yêu thích tập gym, thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng "bổ thận tráng dương, tăng cơ" được quảng cáo tràn lan trên mạng mà không rõ nguồn gốc. Khi đến viện vì mệt mỏi, chán ăn và tiểu ít, các xét nghiệm cho thấy chức năng thận của anh đã suy giảm nghiêm trọng - có thể đã bị tổn thương từ lâu mà không hề hay biết.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết đây không phải là các trường hợp cá biệt.

Hiện Việt Nam có hơn 8,7 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm khoảng 12,8% dân số trưởng thành. Đáng lo ngại, tỷ lệ người dưới 40 tuổi mắc bệnh đang tăng nhanh chóng. Tại nhiều trung tâm lọc máu lớn như Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Chợ Rẫy, nhóm bệnh nhân trẻ hiện chiếm tới 20-30% ca chạy thận định kỳ.

"Suy thận mạn thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người trẻ phát hiện bệnh khi đi khám tổng quát và đến lúc xuất hiện các dấu hiệu như phù, buồn nôn, mệt mỏi, tiểu ít... thì thận đã bị tổn thương không thể phục hồi. Từ đó, người bệnh chỉ có thể duy trì bằng lọc máu hoặc ghép thận, điều trị tốn kém, kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống", bác sĩ Tuấn cho hay.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh nhiều người vẫn lầm tưởng rằng suy thận ở người trẻ là do yếu tố di truyền. Nhưng theo thống kê từ WHO, KDIGO, NKF (National Kidney Foundation), đa số trường hợp là do các yếu tố mắc phải, gồm:

Bệnh nền : Cao huyết áp, đái tháo đường type 2 ngày càng phổ biến ở người trẻ do ăn uống thiếu kiểm soát, lười vận động, béo phì…

: Cao huyết áp, đái tháo đường type 2 ngày càng phổ biến ở người trẻ do ăn uống thiếu kiểm soát, lười vận động, béo phì… Lối sống thiếu lành mạnh : Ăn mặn, ít uống nước, lạm dụng nước ngọt có ga, nhịn tiểu, thiếu ngủ, stress kéo dài.

: Ăn mặn, ít uống nước, lạm dụng nước ngọt có ga, nhịn tiểu, thiếu ngủ, stress kéo dài. Lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng: Các loại thuốc giảm đau (ibuprofen, aspirin), kháng sinh, thuốc đông y không rõ nguồn gốc, thực phẩm "bổ thận", "giảm cân", "làm đẹp" nếu dùng không kiểm soát đều có thể gây viêm thận, thậm chí hoại tử ống thận.

Suy thận không chỉ lấy đi sức khỏe mà tương lai: Chạy thận suốt đời, chi phí tốn kém, ảnh hưởng nặng đến tâm lý, công việc và khả năng sinh sản. Nhiều bạn trẻ khi biết mình mắc bệnh đã rơi vào trầm cảm vì cảm giác mất phương hướng và không còn khả năng cống hiến.

Vậy người trẻ cần làm gì?

Ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, uống đủ nước, vận động đều đặn.

Ngủ đủ giấc, không nhịn tiểu, kiểm soát stress.

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định từ bác sĩ, dù là "thảo dược tự nhiên".

Khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 1 lần/năm. Chỉ một xét nghiệm máu và nước tiểu đơn giản có thể phát hiện sớm tổn thương ở thận.