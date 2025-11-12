Cháu ngoại Tổng thống Donald Trump nắm tay Messi ra sân

Arabella Rose Kushner và Theodore James, các con của Ivanka Trump, xuất hiện trên sân bóng đá, cổ vũ CLB Inter Miami. Theodore James còn được Lionel Messi nắm tay, dẫn ra sân.

Mẹ con Ivanka Trump tận hưởng cuối tuần trên sân cỏ. Ảnh: @ivankatrump/IG.

Cuối tuần qua, “tiểu công chúa Nhà Trắng” Arabella Rose Kushner (sinh năm 2011) và Theodore James (sinh năm 2016), các con của Ivanka Trump và Jared Kushner, thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên sân Chase ở Fort Lauderdale (Florida, Mỹ).

Arabella nắm tay ngôi sao Sergio Busquets bước ra sân trong phần mở màn trận đấu giữa Inter Miami và Nashville SC thuộc khuôn khổ vòng play-off Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).

Trong khi đó, Theodore James, em trai Arabella, cũng xuất hiện bên cạnh, được Lionel Messi nắm tay, dẫn ra sân vận động. Cả hai mặc đồng phục màu đen in logo MLS, hát quốc ca Mỹ trước giờ bóng lăn.

Ở bên ngoài đường biên, Ivanka dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của các con, nở nụ cười rạng rỡ. Màn xuất hiện của các cháu ngoại ông Trump trên sân cỏ cho thấy sự ủng hộ của gia đình Tổng thống Mỹ với môn thể thao vua.

Ngoài ra, Ivanka còn trò chuyện với doanh nhân người Mỹ gốc Cuba Jorge Mas - một trong số chủ sở hữu của Inter Miami.

Arabella Rose Kushner, Theodore James xuất hiện trên sân cỏ, cổ vũ trận bóng đá giữa Inter Miami và Nashville SC. Ảnh: @invankatrump.

Được cho là vị khách mời đặc biệt của trận đấu, cô gửi lời cảm ơn đến Jorge Mas, David Beckham và đội bóng trên mạng xã hội sau đó. “Cuối tuần tuyệt vời với trận đấu của Inter Miami! Xin cảm ơn David Beckham, Jorge Mas và toàn đội. Trải nghiệm thật đáng nhớ. Bầu không khí thật bùng nổ!”.

Theo những hình ảnh được mẹ đăng tải, Arabella Rose Kushner đặc biệt tỏa sáng với mái tóc nâu vàng và vẻ ngoài như công chúa. Cô bé bắt đầu được công chúng, truyền thông chú ý từ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cháu ngoại ông Trump được gọi với biệt danh “tiểu công chúa Nhà Trắng”. Ở tuổi 14, cô bé sở hữu khuôn mặt thanh tú, chiều cao nổi bật và thần thái ấn tượng. Đáng chú ý, Arabella được xem như “bản sao” của mẹ khi liên tục ăn mặc giống Ivanka Trump.

Tại Lễ cầu nguyện quốc gia ở Nhà thờ quốc gia Washington vào ngày 24/1, Ivanka Trump và con gái mặc đồ đôi, xuất hiện ton-sur-ton trước công chúng. Ivanka diện chiếc váy dạng áo khoác chất liệu len Italy của thương hiệu Suzannah London.

Theo nhà mốt này, thiết kế dài đến bắp chân với nơ cổ được thực hiện riêng cho con gái ông Trump. Giống với mẹ, Arabella mặc một chiếc váy đỏ dài đến bắp chân, có nơ cổ lớn.

“Khoảnh khắc đặc biệt của mẹ và con gái, đầy thanh lịch và phong cách. Những chiếc nơ đỏ cổ điển và tấm vải truyền thống được cắt may hoàn hảo. Người mặc diện chúng một cách duyên dáng”, nhà mốt Suzannah London chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù còn nhỏ tuổi, Arabella đã chứng minh gu thời trang nổi bật. Cô bé nhiều lần xuất hiện trước công chúng với những chiếc áo khoác dáng dài, tự tôn vinh chiều cao của bản thân. Cháu ngoại ông Trump cho thấy sức ảnh hưởng lớn từ mẹ về phong cách ăn mặc.

Tinh thần thanh lịch, quý phái và sang trọng được thể hiện qua toàn bộ trang phục của hai mẹ con. Arabella Rose Kushner cũng được kỳ vọng trở thành một trong những thành viên đáng chú ý của gia đình Trump, là cháu ngoại đáng tự hào của Tổng thống Mỹ.