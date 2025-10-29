Cháu nội 18 tuổi của Donald Trump dự giải golf chuyên nghiệp triệu USD

Kai Trump, cháu nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chuẩn bị ra mắt lần đầu cùng các tay golf chuyên nghiệp tại giải The Annika (LPGA Tour) vào giữa tháng 11 tới.

Cháu gái Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ra mắt cùng cùng các tay golf chuyên nghiệp tại Florida, trong khuôn khổ LPGA Tour. Ảnh: @kaitrumpgolfer/IG.

Theo New York Post, Kai Madison Trump, cháu gái của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ ra mắt tại LPGA Tour, giải đấu thuộc Hiệp hội Golf Nữ Chuyên nghiệp Mỹ, diễn ra từ 13-16/11 tại Pelican Golf Club (Florida) với tổng giải thưởng lên đến 3,25 triệu USD .

Kai đến cuộc thi với vai trò tuyển thủ đại diện Đại học Miami, nhận suất đặc cách từ nhà tài trợ để góp mặt ở giải áp chót của mùa LPGA 2025. Đây được biết một trong những sân chơi có tính cạnh tranh cao nhất năm, chỉ sau các giải major danh giá.

“Ước mơ của tôi là được thi đấu cùng những tay golf giỏi nhất thế giới. Giải đấu này sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, nơi tôi có cơ hội gặp gỡ và tranh tài cùng những thần tượng mà mình ngưỡng mộ”, Kai chia sẻ.

Theo tờ People, Kai Trump sinh ngày 12/5/2007, là con gái đầu lòng của Donald Trump Jr. và Vanessa Haydon, được đặt tên theo ông nội của mẹ. Trong gia đình, Kai là chị cả của 4 em gồm Donald III, Tristan, Spencer và Chloe. Cha mẹ cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn tháng 2/2019, song vẫn duy trì quan hệ tốt để cùng nuôi dạy các con.

Kai là cháu nội lớn nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, trong nhiều năm qua, cô thường xuất hiện cùng ông tại nhiều sự kiện lớn và các chiến dịch tranh cử. Thậm chí Kai từng có bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa Mỹ tháng 7/2024, ủng hộ ông tái tranh cử Tổng thống.

Ở tuổi 18, Kai sở hữu hơn 6 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Tháng 9/2025, cô ra mắt thương hiệu thời trang “KT”, song từng gây tranh cãi khi chụp bộ ảnh quảng bá ngay tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.

Cô nàng hiện là học sinh cuối cấp tại trường tư thục Benjamin ở Palm Beach, Florida (Mỹ). Kai thường xuyên tham dự các giải đấu golf nghiệp dư trong bang và toàn nước Mỹ, giữ vị trí thứ 461 trong bảng xếp hạng nữ của Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA). Cô từng góp mặt tại nhiều giải đấu danh giá như Nicklaus Junior Championship, Dustin Johnson World Junior và Sage Valley Junior Invitational.

Hiện tại, Kai Trump là học sinh cuối cấp tại một trường tư thục tại Florida, cô thường xuyên tham dự nhiều giải đấu nghiệp dư trong và ngoài bang, bên cạnh đó, còn xuất hiện ở một số giải đấu danh giá như Nicklaus Junior Championship. Ảnh: @kaitrumpgolfer/IG.

Theo kế hoạch dự kiến, năm 2026 Kai sẽ theo học tại trường Đại học Miami, Florida (Mỹ) và thi đấu cho đội tuyển Hurricanes của trường.

Sau khi thông tin Kai Trump sẽ ra mắt tại giải The Annika thuộc hệ thống LPGA Tour vào tháng 11 được công bố, ban tổ chức cho biết họ rất vui khi có cơ hội mời cô tham dự, bởi Kai sở hữu sức ảnh hưởng lớn và lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

“Tầm ảnh hưởng của Kai đang giúp môn golf tiếp cận với nhiều khán giả mới, đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi rất mong được chứng kiến cô ấy bước sang chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp”, bà Ricki Lasky, Giám đốc Kinh doanh và Vận hành Tour của LPGA, chia sẻ.

Giải đấu sắp tới quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của làng golf nữ, trong đó có Nelly Korda - tay golf số 2 thế giới và cũng là nhà vô địch The Annika năm ngoái. Bên cạnh đó, ngôi sao bóng rổ WNBA Caitlin Clark cũng xác nhận sẽ tham gia vòng "pro-am", nơi các tay golf chuyên nghiệp thi đấu giao hữu cùng các vận động viên và khách mời nghiệp dư.