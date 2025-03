Chen chúc đợi mua bánh mì 'hot' bậc nhất TP.HCM

Thực khách trong và ngoài nước không ngại xếp hàng giữa cái nắng ban trưa tại TP.HCM đợi thưởng thức đa dạng bánh mì tại Lễ hội Bánh mì lần thứ 3.

Dòng người chen chúc trước các gian hàng tại Lễ hội Bánh mì 2025. Ảnh: QT.

8h30 sáng 21/3, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 3 2025 mở cửa đón thực khách tham quan, trải nghiệm ăn uống tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM).

Theo ghi nhận của PV, đến khoảng 11h, không khí sự kiện bắt đầu nóng dần, dòng người bắt đầu đổ về các gian hàng để thưởng thức đa dạng loại bánh mì. Trong đó, khu vực bánh mì Huynh Hoa, một trong số đơn vị có tiếng tại TP.HCM, nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía thực khách.

Bà Nguyễn Thị Khánh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, đơn vị tổ chức lễ hội, cho biết chương trình năm nay có tổng cộng 141 gian hàng đăng ký. Các hạng mục sân khấu chính, tiểu cảnh con thuyền để trưng bày 100 món ăn kèm bánh mì từ thủy, hải sản.

Thực khách nối đuôi xếp hàng tại gian hàng bánh mì Huynh Hoa và Chin-Su trưa ngày 21/3, ngày đầu tiên diễn ra lễ hội. Ảnh: QT.

Đáng chú ý, khu vực cổng chào được trang trí với số lượng 1.100 ổ bánh mì (bao gồm mô hình và bánh mì thật). Ngoài ra, bánh mì hình thú, đường tre với mô hình hình thú cũng là trải nghiệm nổi bật trong sự kiện năm nay.

"Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm để tập huấn việc chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt món bánh mì cần được chế biến, bảo quản đúng quy trình", bà Khánh nhấn mạnh.

Đại diện ban tổ chức cho biết thêm ban kiểm tra sẽ liên tục giám sát hoạt động tại các gian hàng, khẩu trang, bao tay, tạp dề… trong suốt 4 ngày diễn ra lễ hội.

Chương trình diễn ra từ ngày 21-24/3 và mở cửa miễn phí.

Theo bà Khánh, Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2024 đã đón gần 150.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng khoảng 50.000 lượt so với năm 2023.