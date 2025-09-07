Chỉ huy khối quân nhân Nga đem cao sao vàng Việt Nam về tặng vợ

Rời Hà Nội sau lễ diễu binh 2/9, chỉ huy khối quân nhân Nga Anton Mikhailov mang cao sao vàng, cà phê, kẹo và nhiều món quà lưu niệm từ Việt Nam về tặng người thân.

Chỉ huy khối Nga Anton Mikhailov tại buổi tổng duyệt diễu binh hôm 30/8. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 5/9, đoàn quân nhân Nga là nhóm cuối cùng trong số 4 đội quân nước ngoài (Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga) rời Việt Nam sau lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Chỉ huy khối Nga Anton Mikhailov, 32 tuổi, mang nhiều món quà Việt Nam về tặng gia đình. Trên trang cá nhân, vợ Mikhailov chia sẻ hình ảnh cà phê hạt rang kèm dòng chú thích "cà phê rất ngon", búp bê chiến sĩ Việt Nam, cao sao vàng, những gói kẹo mà người dân gửi tặng quân nhân Nga trong buổi diễu binh, diễu hành.

Vợ Mikhailov bày tỏ hạnh phúc khi nhận được những món quà từ Việt Nam.

"Người dân gửi kẹo kèm lời nhắn. Ai đó thậm chí còn tặng xúc xích", cô viết. Dù không biết tiếng Việt, vợ chỉ huy khối quân nhân Nga gửi lời cảm ơn tình cảm của người dân dành cho chồng mình.

Trước đó, người thân của quân nhân Maks Galkin cũng chia sẻ hình ảnh cà phê gói, bánh đậu xanh, mũ cối, gấu bông. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, trong đó phần lớn đến từ người dùng Việt Nam.

Búp bê hình chiến sĩ Việt Nam trong hành lý của chỉ huy khối quân nhân Nga khi rời Hà Nội.

Mikhailov từng đăng tải tâm thư xúc động sau buổi lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9, cho biết chưa từng được đón tiếp nồng hậu và đặc biệt như vậy. "Nếu có thể, tôi muốn ôm từng người trong số các bạn và chụp một bức ảnh kỷ niệm", anh viết.

Trên trang cá nhân, vợ Mikhailov cũng bày tỏ cảm xúc: "Anton là chỉ huy của đội Nga, các chàng trai đã đại diện cho nước Nga. Hơn 10 năm qua, anh ấy tham gia nhiều lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5, khi thì mang cờ, khi thì chỉ huy nhóm tiêu binh. Nhưng cách buổi lễ ở Hà Nội diễn ra, cách mà Việt Nam chào đón họ, thật sự đặc biệt. Chưa quốc gia nào từng đón tiếp, đồng hành và tiễn biệt họ như vậy".

Đoàn Nga gồm 33 quân nhân, đều thuộc Trung đoàn chỉ huy số 154 Preobrazhensky - đơn vị nghi lễ đặc biệt gắn liền với truyền thống Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân đội Nga.

Đơn vị này đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng yếu như tổ chức đội danh dự, đón tiếp nguyên thủ quốc gia và tham gia duyệt binh trong các sự kiện lớn.

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đến Hà Nội từ ngày 20/8. Các thành viên đều là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ nhiều vùng miền của Nga.

Trong buổi lễ diễu binh và diễu hành ngày 2/9, họ gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, phong thái điềm tĩnh cùng những cái vẫy tay chào thân thiện gửi tới người dân Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam, đoàn có chuyến thưởng ngoạn vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), dừng chân tắm biển, tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại đảo Ti Tốp.

Maks Galkin đem cà phê gói, bánh đậu xanh, mũ cối Việt Nam về nước làm quà cho người thân. Ảnh: @torivikto.