Chiến sĩ diễu binh 'con nhà người ta', đủ combo học giỏi, điển trai

Đạt nhiều thành tích cao trong học tập, giỏi ngoại ngữ, đỗ cùng lúc 2 trường đại học, chiến sĩ Cao Tiến Minh nhận nhiều sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội.

Tiến Minh (giữa) là một trong hàng chục nghìn chiến sĩ tham gia diễu binh dịp A80.

Năm 2015, Cao Tiến Minh (sinh năm 2004) cùng ông ngoại theo dõi màn diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Khi đó, cậu bé lớp 6 ngưỡng mộ, nghĩ vu vơ rằng bản thân liệu một ngày nào đó có thể như các chiến sĩ ấy, bước đi trong một dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

10 năm sau, khi đang là học viên của Học viện An ninh Nhân dân, Tiến Minh đã có câu trả lời cho điều đó. Anh được chọn là chiến sĩ diễu binh cho khối nam Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Lần này, cũng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi từ khán giả trở thành chiến sĩ diễu binh, cảm xúc thật khó tả. Đây là nhiệm vụ vinh quang và tự hào nhất tôi từng được tham dự", Tiến Minh nói với Tri Thức - Znews.

Chiến sĩ "con nhà người ta"

Tiến Minh đang là một trong những cái tên gây chú ý trên mạng xã hội sau clip "flex" thành tích học tập từ nhỏ đến lớn được lan truyền.

Cụ thể ngay từ lớp 2, anh đoạt giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường, sau đó là giải Ba cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng năm lớp 3. Từ lớp 7 đến lớp 12, Minh theo học tại trường nội trú Trần Quốc Tuấn (Hà Nội) và từng 2 lần được vinh danh là Học sinh thủ đô tiêu biểu (năm học 2018-2019 và 2021-2022).

Là người yêu thích môn Lịch sử, chiến sĩ sinh năm 2004 còn hai lần đoạt giải Nhất cuộc thi "Em yêu lịch sử Việt Nam" cấp quận, hai lần đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội. Năm 2022, Tiến Minh thi đỗ vào cả Học viện Báo chí Tuyên truyền và Học viện An ninh Nhân dân.

"Tôi từng nghĩ bản thân hợp làm truyền hình nên đăng ký nguyện vọng cả trường báo chí. Tuy nhiên nếu để so sánh, màu áo ngành công an vẫn là mơ ước từ nhỏ của tôi. Bởi vậy khi thấy tên trong danh sách trúng tuyển của Học viện An ninh Nhân dân, tôi không mất nhiều thời gian để lựa chọn con đường cho mình", anh chia sẻ.

Tiến Minh liên tục đoạt thành tích cao trong học tập.

Bảng thành tích học tập của Tiến Minh tiếp tục nối dài ở đại học khi đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp trung ương" của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học anh thực hiện cùng bạn học còn đoạt giải Nhất cấp học viện, đang chờ xét duyệt ở vòng cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gần nhất, chiến sĩ diễu binh đoạt giải Nhất cuộc thi Tranh biện tiếng Anh trong các trường Công an Nhân dân, giải Nhì cá nhân cuộc thi viết chuyên đề khoa học trong Học viện An ninh Nhân dân, giải Khuyến khích cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng cấp Đảng uỷ Công an Trung ương.

"Tôi khá thích tiếng Anh và có 2 lần được tin tưởng thực hiện nhiệm vụ sĩ quan liên lạc trong Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APCCA) và Hội nghị Những người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN (DGICM)", anh kể.

Tiến Minh chia sẻ bản thân may mắn có gia đình hậu thuẫn, truyền động lực trong quá trình học tập. Nhờ vậy, anh luôn tự tin, dám thử sức với những điều mới.

Hậu phương vững chắc

Cùng hàng chục nghìn chiến sĩ khác, Tiến Minh đang bước vào những ngày tập luyện cuối cùng cho sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Vài tháng nay, anh và đồng đội đều đặn dầm mình dưới nắng mưa, căn chỉnh những bước đi sao cho thật đẹp, thật đều. Gần như ngày nào trở về doanh trại, quần áo mọi người cũng ướt đẫm mồ hôi.

Bạn gái Tiến Minh là hậu phương vững chắc cho anh trong thời gian tập diễu binh.

Chàng trai sinh năm 2004 nhớ mãi một buổi sáng tập luyện, khi chương trình bao gồm đi liên tục 8 km, mỗi vòng phải đi nghiêm 250 m dưới thời tiết nắng nóng.

"Lúc đó, thật sự tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân. Mọi người, từ các thầy quản lý, huấn luyện đến đồng đội, chúng tôi động viên, cổ vũ, chia nhau từng chai nước để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đi xong, cả khối cùng vỗ tay rồi cười phá lên, nói 'Anh em mình thắng rồi'", anh kể.

Trong quãng thời gian luyện tập cho A80, ngoài người thân trong gia đình, Tiến Minh cho biết bạn gái là một trong những nguồn động lực to lớn để anh hoàn thành nhiệm vụ. Cặp đôi hẹn hò 3 năm nay, hiện nửa kia của anh là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

"Bạn gái là người đồng hành và giúp tôi rất nhiều trong quá trình học tập, rèn luyện. Những ngày qua, bạn ấy luôn động viên, tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho tôi. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ gặp mặt sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ A80", anh bày tỏ.