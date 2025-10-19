Chồng Ngân Collagen báo công an khi đám đông vây quanh biệt thự 500 tỷ

Chồng Ngân Collagen nhiều lần gọi công an phản ánh việc người dân tụ tập, livestream trước biệt thự ở Cần Thơ, nhưng chưa làm đơn khiếu nại.

Trả lời Tri Thức - Znews chiều 19/10, đại diện công an phường Hưng Phú (Cần Thơ) cho biết đơn vị nhận nhiều cuộc gọi phản ánh từ Lê Trung - chồng Ngân Collagen - trong hai ngày qua về tình trạng người dân tụ tập chụp ảnh, livestream trước biệt thự và một số kênh mạng đưa tin sai sự thật về gia đình anh.

Cơ quan chức năng thông báo Lê Trung cần đến trực tiếp trụ sở công an phường để làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, người này liên tục dời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân".

"Sau nhiều lần báo bận, người chồng hẹn chúng tôi thứ 2 (ngày 20/10) đến làm việc", đại diện công an phường Hưng Phú nói.

Một số người chụp ảnh, quay video trước nhà Ngân Collagen và chia sẻ lên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, sau đợt kiểm tra công ty dưới quyền sở hữu Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ngày 17/10, cuộc sống, tin tức về "phú bà Cần Thơ" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, căn biệt thự tại Cần Thơ được Ngân Collagen giới thiệu giá trị 500 tỷ đồng trở thành từ khóa hot.

Ngày 18/10, số người đến địa điểm này ngày một đông buộc cơ quan chức năng vào cuộc sơ tán. Cùng lúc đó, nhiều tài khoản cũng phát trực tiếp khung cảnh nhà Ngân Collagen thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Ngân Collagen bắt đầu bị cộng động mạng "réo tên" khi DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Điều này xuất phát từ vụ việc hồi tháng 5, trong đó "song Ngân" đã đấu tố sản phẩm giảm cân họ quảng bá, buôn bán.

Giữa thông tin công ty nhiều lần thay đổi người đại diện và hiện đã đóng cửa, dừng hoạt động, "phú bà Cần Thơ" vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Cô vẫn quảng bá các sản phẩm thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp và khẳng định công việc kinh doanh của công ty Ncollagen vẫn diễn ra bình thường.

"Xin đính chính công ty đã phối hợp làm việc cùng cơ quan về các sản phẩm detox kết thúc vào tháng 6 chứ không phải như những thông tin đăng sai lệch như hiện tại", Ngân Collagen phản hồi một bình luận dưới clip trên kênh TikTok ngày 17/10.

Ngân Collagen được biết đến với biệt danh "phú bà Cần Thơ". Cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ thành công, khoe lối sống xa hoa và được chồng yêu chiều. Nữ TikToker sở hữu kênh TikTok, Facebook với hơn 600.000 lượt theo dõi ở mỗi nền tảng.

Công ty Ngân Collagen từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng do các sản phẩm như “Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen”, “Serum Skin Care” và “Whitening Perfect Cell” có nhãn mác chứa thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm về bản chất sản phẩm vào năm 2021.

Vợ chồng Ngân Collgen chụp ảnh tại căn nhà 500 tỷ đồng . Ảnh: Trần Thị Bích Ngân/Facebook.