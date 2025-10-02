Chồng Selena Gomez đeo đồng hồ độc bản 1,3 triệu USD trong lễ cưới

Ngày 27/9, lễ cưới của Selena Gomez và Benny Blanco không chỉ thu hút sự chú ý bởi dàn khách mời thân thiết mà còn bởi những món trang sức xa xỉ mà chú rể lựa chọn cho ngày trọng đại. Đám cưới diễn ra với khoảng 170 khách mời tại Sea Crest Nursery, khu vườn xanh mát tại Santa Barbara (California, Mỹ), sự kiện có dựng những lều trắng để tổ chức tiệc tối và khiêu vũ. Ảnh: @selenagomez/IG.