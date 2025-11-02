Chú mèo xấu nhất thế giới thi 'hoa hậu' ở TP.HCM

Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan, có giá trị hơn 400 triệu đồng, nổi tiếng trên mạng xã hội với gương mặt hài hước, biểu cảm “xấu lạ” từng gây bão với hàng triệu lượt xem. Trong trang phục múa truyền thống “Tigos”, Kanyarat Keeratichandacha (Thái Lan), chủ nhân của Naomi, chia sẻ với Tri thức - Znews rằng mục tiêu lần này của chú mèo là chinh phục chứng chỉ CACM cuối cùng, điều kiện cần để đạt danh hiệu World Champion, cấp bậc cao nhất trong hệ thống của Hiệp hội Mèo Thế giới (WCF).