Chú mèo xấu nhất thế giới thi 'hoa hậu' ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 2/11/2025 06:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từng gây bão mạng xã hội vì ngoại hình khác thường, chú mèo Thái Lan Naomi bất ngờ trở lại Việt Nam cùng “vợ” Paradise để chinh phục danh hiệu cao nhất của Hiệp hội Mèo Thế giới.

meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 1

Tại WCF International Jubilee Cat Show 2025, cuộc thi "hoa hậu mèo" quốc tế diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 1-2/11, Naomi, được mệnh danh là “con mèo xấu nhất thế giới”, thu hút sự chú ý khi trở lại Việt Nam cùng “vợ” là Paradise.
meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 2

Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan, có giá trị hơn 400 triệu đồng, nổi tiếng trên mạng xã hội với gương mặt hài hước, biểu cảm “xấu lạ” từng gây bão với hàng triệu lượt xem. Trong trang phục múa truyền thống “Tigos”, Kanyarat Keeratichandacha (Thái Lan), chủ nhân của Naomi, chia sẻ với Tri thức - Znews rằng mục tiêu lần này của chú mèo là chinh phục chứng chỉ CACM cuối cùng, điều kiện cần để đạt danh hiệu World Champion, cấp bậc cao nhất trong hệ thống của Hiệp hội Mèo Thế giới (WCF).
meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 3

Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 100 chú mèo đến từ Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Sự kiện gồm 4 vòng thi chấm điểm bởi ban giám khảo quốc tế, dựa trên các tiêu chí như gương mặt, vóc dáng, cân nặng, tính cách thân thiện và khả năng xã hội hóa.

meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 4

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay chứng kiến sự góp mặt của nhiều giống mèo quý hiếm Mèo Anh, Bengal, Ragdoll, Maine Coon, Mèo Mỹ lông ngắn, Cornish Rex, Siberian, Selkirk Rex…
meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 5

Một trong những thí sinh nổi bật là chú mèo Maine Coon giống NS12 của Hà Trinh (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM). Được xem là dòng đắt nhất của Maine Coon, bé mèo này có giá khoảng 380 triệu đồng, với màu lông hiếm chỉ có 4 cá thể tương tự tại Việt Nam. Màu lông đặc biệt cũng giúp bé nhận được nhiều lời khen từ giám khảo quốc tế.
meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 6

Trong khi đó, Chí Vinh (TP.HCM) mang đến cuộc thi 6 chú mèo, trong đó gây chú ý nhất là bé Bengal màu nâu cam. Là người nhân giống mèo suốt 4 năm qua, anh cho biết hy vọng năm nay “các con” của mình sẽ giành giải cao nhờ được đánh giá tốt về sức khỏe và ngoại hình.
meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 7

Không chỉ dành cho các giống mèo ngoại, cuộc thi năm nay còn có sự tham gia của bé "mèo ta" tên Bi (4 tuổi rưỡi) đến từ TP.HCM. Bi nặng gần 7 kg, có chỏm lông trắng hình trái tim trên ngực, được Tuyết Nhung cứu hộ và nuôi dưỡng. “Tôi muốn cho mọi người thấy vẻ đẹp và sự đáng yêu của mèo ta Việt Nam. Qua đó, tôi cũng muốn kêu gọi cộng đồng yêu thương, triệt sản và nhận nuôi mèo hoang thay vì bỏ rơi chúng”, Nhung chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Mèo Việt Nam, cuộc thi không chỉ là dịp giao lưu quốc tế, mà còn nhằm nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật.
meo xau nhat, Naomi, thi hoa hau meo, hoa hau meo, WCF Cat Show 2025, meo Xiem co Naomi, cuoc thi meo TP.HCM anh 12

“Lợi nhuận từ chương trình sẽ được trích cho các tổ chức cứu trợ như Vườn mèo lang thang hay Sân nhà nhiều chó. Chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, khuyến khích người dân nuôi và chăm sóc thú cưng có trách nhiệm, đồng thời giảm thiểu tình trạng bắt và giết hại chó mèo”, ông cho biết.

Như Phương - An Khương

