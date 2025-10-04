Chủ nhân bó hoa khổng lồ gây sốt dịp Trung thu ở Thái Nguyên

Chiếc đèn Trung thu khổng lồ hình bó hoa, có chiều dài 6 m, là tác phẩm của các giáo viên Trường Mầm non và Tiểu học DPA (Thái Nguyên).

Tối 3/10, hình ảnh đèn lồng hình bó hoa khổng lồ diễu qua đường phố ở Thái Nguyên khiến những người qua đường phải ngoái nhìn vì quá ấn tượng. Bó hoa với tông màu hồng chủ đạo, với ánh đèn nhấp nháy lướt qua làm ai nấy đều "trầm trồ".

Đây là sản phẩm đèn lồng Trung thu của các giáo viên trường Mầm non và Tiểu học DPA (phường Linh Sơn, Thái Nguyên). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện nhà trường cho biết các giáo viên và nhân viên đã mất hơn 3 ngày để hoàn thiện.

"Tối hôm qua khi đi rước qua các tuyến đường quanh TP Thái Nguyên cũ, đèn chỉ mới hoàn thiện khoảng 80%. Hôm nay, các cô đã chỉnh trang, thêm thắt để bó hoa rực rỡ hơn", người đại diện nói.

Hình ảnh đèn lồng của trường DPA gây chú ý.

Theo chia sẻ, nhóm thực hiện đèn lồng gồm 2 cô giáo đảm nhận chính và 2 người cắm phụ. Ngoài ra, từ nhân viên bảo vệ đến các giáo viên khác cũng chung tay trong một số công đoạn nhỏ lẻ. Giáo viên cũng tự lo liệu việc mua sắt thép, hàn khung xe để rước đèn.

Những bông hoa lớn do các cô sáng tạo bằng cách cắt dán từ giấy dầu, và hơn 100 bông hoa hồng nhỏ là hoa lụa đặt mua. Tổng cộng, bó hoa có khoảng 200 bông lớn nhỏ.

"Do các giáo viên còn đang phải dọn dẹp trường sau mưa lũ vừa qua nên không thể tập trung hết nhân lực. Khi sản phẩm được hoàn thiện, cả trường đều vui. Tối hôm nay, trường sẽ để bó hoa ở địa điểm gần trường để mọi người có thể đến nhìn ngắm, chụp ảnh check-in", đại diện trường cho biết.

Bó hoa khổng lồ sẽ được trưng bày để người dân đến chụp ảnh check-in.

Các giáo viên có chút tiếc nuối khi sản phẩm năm nay không được tham dự cuộc thi rước đèn do đã tách khỏi phường cũ. Năm ngoái, nhà trường cũng làm một đèn lồng khổng lồ hình Trái đất đẹp mắt, nhưng vì trúng đợt mưa lũ nên đã không thể tổ chức hội thi.

Hình ảnh, video về đèn lồng hình bó hoa ở Thái Nguyên cũng nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng, nhận về "cơn mưa lời khen" từ người xem. Không ít người nhầm lẫn đây là món quà đặc biệt mà anh chàng nào đó dành tặng bạn gái.

Khi biết sản phẩm được làm bởi các giáo viên trường mầm non, dân mạng không ngớt lời khen về sự khéo tay, tỉ mỉ của người đã làm ra chiếc đèn lồng độc đáo.

Đại diện trường Mầm non và Tiểu học DPA cho biết giáo viên, học sinh và phụ huynh trường sẽ còn hai đêm rước đèn vào ngày 5 và 6/10, đúng ngày Trung thu. "Tuy nhiên cũng còn cần xem tình hình thời tiết vì nghe dự báo sắp có mưa bão vào cuối tuần này. Hy vọng thời tiết thuận lợi để mọi người được vui chơi".