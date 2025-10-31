Chủ shop ở Huế bất lực nhìn vốn liếng 'ra đi' theo dòng lũ

Chị Hà My, chủ 2 tiệm mỹ phẩm ở Huế, thất thần khi thấy cửa hàng ngập nước, hàng hóa trôi lềnh bềnh. Chị bị sốc khi chứng kiến trận lũ dâng nhanh chưa từng thấy.

Shop mỹ phẩm ở Huế ngập nước, hàng hóa trôi lềnh bềnh trong lũ kỷ lục Trận lũ kỷ lục những ngày qua khiến cả hai cửa hàng mỹ phẩm của chị Hà My đều bị ngập, thiệt hại hàng hóa chưa thể thống kê.

Chiều 29/10, khi mưa tạnh và nước lũ có dấu hiệu rút nhẹ, chị Nguyễn Hà My (31 tuổi, chủ shop mỹ phẩm) vội vàng đến chi nhánh trên đường Đinh Tiên Hoàng để kiểm tra tình hình và dọn dẹp. Chị đi bằng ôtô, rồi phải đổi qua thuyền mới vào được đến cửa hàng.



Trước đó, vì khu vực này ngập quá sâu, chị My thấp thỏm chỉ mong ngừng mưa để tới tận nơi, sợ vốn liếng đã trôi theo dòng nước lũ.

"Mở cửa cuốn lên, tôi bần thần mà không biết bắt đầu từ đâu. Hàng hóa ngâm nước hư hỏng, kệ tủ, máy tính đổ sập xuống dòng nước đục ngầu. Tôi chỉ biết cố dọn, vớt vát được chút nào hay chút đó", chị kể với Tri Thức - Znews.

Hàng hóa trong shop mỹ phẩm của chị My bị ngâm nước, hư hại. Ảnh: Mili Cosmetic/Facebook.

Thiệt hại không thể đo đếm

Chị My cho biết cửa hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng nằm ở vị trí ngập nặng, nên từ trước hôm lụt đã cố gắng dọn hàng lên cao. Tuy nhiên, mực nước năm nay dâng kỷ lục, vượt mức những năm trước khiến chị không kịp trở tay.

Chị không nén được cảm giác bất lực, xót xa khi nhìn cảnh ngổn ngang, hàng hóa trôi lềnh bềnh giữa dòng nước. Trong đó có cả hàng mới nhập, những hộp đựng máy sấy tóc cũng ướt sũng. Sóng lũ đánh vào khiến kệ tủ đổ nghiêng ngả.

Ít tiếng sau, trời mưa trở lại, nước dâng rất nhanh, chị My chỉ kịp gom một phần hàng bỏ vào túi để đưa về nơi khác. Lúc rời cửa hàng, chị phải đi nhờ xe cứu hộ ra khỏi thành vì nước quá to.

Chủ cửa hàng cho biết những năm trước, mỗi khi lũ về đều chuẩn bị kỹ càng, đưa hàng hóa lên cao.

Tuy nhiên, năm nay nước lên cao kỷ lục nên không kịp phòng bị. Cửa hàng còn lại trên đường Trần Thúc Nhẫn vốn chưa từng bị lụt, lần này nước cũng đã vào đến nơi, ngập hơn 20 cm.

Chị My chưa thể thống kê thiệt hại ở cả hai cửa hàng. Ảnh: Mili Cosmetic/Facebook.

Đến chiều 30/10, nước chưa rút hẳn, chị My vẫn chưa quay lại chi nhánh Đinh Tiên Hoàng để kiểm kê số hàng hư hỏng.

"Thiệt hại chưa thể thống kê được. Để chờ dọn dẹp xong, tôi sẽ xem có món hàng nào còn dùng được sẽ thanh lý giá rẻ, gỡ được chút nào hay chút đó, mong được khách hàng ủng hộ. Mong bà con an toàn, cùng vượt qua mùa lũ đầy khó khăn", chị chia sẻ.

Kinh nghiệm xương máu

Chứng kiến nhiều người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, chịu thiệt hại lớn trong cơn lũ lịch sử ở Huế những ngày qua, chủ cửa hàng quần áo Song Trình Shop (Green City, Phú Vang, TP Huế) cảm thấy xót xa.

Năm nay, cửa hàng của chị Trình có phần may mắn khi được hơn chục hàng xóm giúp "chạy đồ" trước lũ. Tuy nhiên, sự chuẩn bị kỹ càng ấy chính là nhờ vào bài học xương máu khi shop chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng vào mùa lũ tháng 11/2023.

Hình ảnh về những thiệt hại trong đợt lũ tháng 11/2023 là bài học lớn cho chị Trình. Ảnh: Song Trình Shop/Facebook.

Năm đó, vì mới chuyển đến khu vực mới cao ráo, bão cũng không lớn nên chị Trình không nghĩ sẽ ngập sâu. Chỉ vì ngủ quên một chút, nước dâng bất ngờ vào rạng sáng, khiến toàn bộ quần áo chìm trong nước.

"Cảnh tượng lúc ấy thật sự kinh hoàng: áo quần, hàng hóa trôi lềnh bềnh giữa nước lũ. Ai nấy đều bàng hoàng, lo sợ. Nhưng cũng chẳng có thời gian để than thở, chỉ biết lao vào vớt hàng, phân hàng, giặt giũ. Cả nhà chia nhau làm suốt từ sáng đến tối, vừa giặt vừa chạy khắp nơi tìm chỗ phơi. Lúc ấy ai cũng mệt rã rời, tay chân run mà vẫn cố", chị nhớ lại.

Sau 2 năm, nữ chủ shop lần đầu tiên chia sẻ những hình ảnh về thiệt hại lần đó lên mạng xã hội, khi Huế trải qua trận thiên tai kinh hoàng.

"Tôi kể lại không phải để than, mà để động viên những ai đang gặp cảnh ngập nước, mất hàng hóa, xin đừng gục ngã. Còn người là còn của, còn niềm tin là còn cơ hội. Ngập hàng, mất của, đau lắm chứ. Nhưng trời cũng sẽ tạnh, nắng cũng sẽ lên, và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua", chị bày tỏ.

Những ngày qua, Huế đã trải qua trận lũ lụt nặng nề. Tại trạm quan trắc ở Nam Đông (TP Huế), lượng mưa từ 19h ngày 26/10 đến 19h ngày 27/10 lên tới 1.085,8 mm. Đây là lượng mưa vượt giá trị lịch sử và chưa từng ghi nhận tại Việt Nam.

Đỉnh điểm, mưa lũ đặc biệt lớn làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập; mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi sâu hơn. Tính đến sáng 30/10, Huế còn 32 xã/phường ngập sâu từ 0,5 tới 2 m.

Ở các khu vực nước rút dần, người dân nhanh chóng dọn dẹp bùn đất, rác thải. Các chủ hộ kinh doanh cũng lập tức kiểm tra hàng hóa, sắp xếp để sẵn sàng mở cửa trở lại ngay khi cơn lũ qua đi.