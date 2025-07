CLB pickleball cũ của Quang Dương ký bom tấn với Ben Johns

Ngày 19/7, LA Mad Drops, đội pickleball chuyên nghiệp của Mỹ, trụ sở tại Los Angeles, công bố đã chiêu mộ thành công “tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại” Ben Johns từ Carolina Hogs, theo Pickleball.com.

Thương vụ bao gồm 3 đội LA Mad Drops, Carolina Hogs và Utah Black Diamonds, với loạt trao đổi phức tạp và kèm theo các khoản tiền mặt.

Cụ thể, trong thương vụ đầu tiên, Carolina Hogs chuyển nhượng Ben Johns và Etta Tuionetoa sang LA Mad Drops, nhận về Brandon French (vừa được Mad Drops tuyển từ danh sách thanh lý để thay thế Quang Dương) và Danna Funaro, kèm theo một khoản tiền mặt.

Ngay sau đó, LA Mad Drops tiếp tục chuyển Etta Tuionetoa đến Utah Black Diamonds, đổi lấy Mehvish Safdar và tiền mặt.

Việc mất Quang Dương từng khiến LA Mad Drops lung lay. Dương là nhân tố chủ lực ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ, đã thi đấu cùng Catherine Parenteau suốt 15 trận mùa này, với thành tích 9 thắng – 6 thua. Tuy nhiên, với bản hợp đồng Ben Johns, đội bóng không chỉ khỏa lấp khoảng trống mà còn nâng cấp đáng kể chất lượng đội hình.

Với việc chi ra số tiền lớn để có được Johns, người từng khiến Carolina Hogs chi tới 840.000 điểm draft cùng 420.000 USD phí giữ chân trong mùa 2025, LA Mad Drops đang gửi một thông điệp rõ ràng, họ không chỉ muốn vào trận playoff, mà đang hướng tới chiếc cúp vô địch năm nay.

Dù không thể giúp Carolina Hogs giành chức vô địch, Ben Johns vẫn là cái tên gắn liền với thành công ở thể thức thi đấu của MLP. Tay vợt 26 tuổi từng giành tổng cộng 4 danh hiệu MLP: một lần cùng đội BLQK Bears vào năm 2021, hai lần với Seattle Pioneers và một lần với Chicago Slice trong năm 2023, thời điểm MLP tổ chức 6 sự kiện, mỗi sự kiện có một nhà vô địch riêng.

Giờ đây, khi gia nhập LA Mad Drops, Johns trở thành mảnh ghép quan trọng trong đội hình vốn đã rất chất lượng. Anh sẽ thi đấu cùng 3 tay vợt quen thuộc của đội là Catherine Parenteau, Hunter Johnson và Jade Kawamoto. Mehvish Safdar (vừa được chiêu mộ) và Wesley Burrows sẽ đóng vai trò dự bị, trong khi Thomas Wilson vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương.

Với hai cặp đôi nam nữ đáng gớm, Johns & Parenteau và Johnson & Kawamoto, cùng các cặp đấu đơn giới có sự ăn ý sẵn có, LA Mad Drops, đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch mùa này. Đáng chú ý, Johns, Johnson và Parenteau đều là những tay vợt đơn nằm trong nhóm giỏi nhất thế giới hiện nay.

