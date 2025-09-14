Clip 'đập hộp hàng hiệu như hàng chợ' của vợ Duy Mạnh gây sốt

Mua cả chục món đồ của Louis Vuitton, Nguyễn Quỳnh Anh khiến người xem bật cười khi "đập hộp" theo phong cách như "hàng chợ".

Màn 'đập hộp' hàng hiệu của vợ Đỗ Duy Mạnh Quỳnh Anh, bà xã Duy Mạnh gây chú ý khi khoe hàng loạt món hàng hiệu nhưng tuyên bố giảm giá 50-70%.

Ngày 13/9, Nguyễn Quỳnh Anh, bà xã cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, khiến dân mạng chú ý khi đăng clip "đập hộp" loạt hàng hiệu Louis Vuitton (LV) khi sang Hong Kong (Trung Quốc).

Trong video xuất hiện cùng chị gái Nguyễn Huyền Mi và người bạn thân, Quỳnh Anh nói rằng cô bất ngờ khi sang Hong Kong đúng dịp LV đang có đợt sale "cực mạnh", tới 70%, thậm chí "mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1".

"Vì thế nên mình có mua hơi nhiều một chút, chỉ một chút thôi", Quỳnh Anh hài hước chia sẻ. Sau đó, cô lần lượt bóc từng món đồ đắt giá, như chiếc túi cầm tay giá hàng chục triệu đồng hay chiếc áo phông mua tặng chồng, được cô giới thiệu là "sale tới 70%", và "mua túi nữ được tặng túi nam".

Quỳnh Anh khoe loạt hàng hiệu giảm giá 50-70% khiến người xem bật cười. Ảnh cắt từ clip.

Dưới phần bình luận, Duy Mạnh trêu chọc: "Sale nhiều thế sao không mua cho bố 10 món". Đáp lại, Quỳnh Anh vẫn khẳng định: "Mua nữ tặng nam mà".

Bên cạnh "núi" hàng hiệu mà cô nàng sắm được, người xem lại đặc biệt thích thú trước kiểu "đập hộp" không giống ai của Quỳnh Anh. Thay vì từ tốn mở ra, bất ngờ hay giới thiệu giá từng món, cô lại mở hàng vội vã, chia sẻ qua loa rồi cất vào.

"Bả unbox hàng hiệu mà tưởng hàng chợ, khoe nhanh nhanh sợ người ta nhìn kỹ hay sao ấy", "Đúng chuẩn rich kid, sắm hàng hiệu nhưng nói nhẹ nhàng như mua đồ mấy chục nghìn ngoài chợ", người xem bày tỏ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng cô nàng đang giả vờ là có đợt sale để lấy cớ cho việc mua sắm quá tay: "Thật ra chẳng có đợt sale nào cả đúng không chị?", "Chắc cô ấy tự dối lòng để biện minh cho việc 'mua hơi nhiều một chút'. Chứ 35 năm mình mua đồ LV chưa thấy sale bao giờ cả", "Sao thấy nghi ngờ quá, LV có giảm giá bao giờ đâu nhỉ".

Trong khi Quỳnh Anh và Huyền Mi hào hứng giới thiệu từng món đồ, bạn thân của cô là Thu Hiền chỉ giữ im lặng và tủm tỉm cười. Ở phần bình luận, Thu Hiền cũng nói vui: "Chưa bao giờ bạn hỏi tôi có muốn mua hãng đấy không".

Quỳnh Anh thường xuyên gây chú ý khi diện cả "cây" hàng hiệu. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.

Thực tế, bà xã Duy Mạnh nổi tiếng là "phú bà" và thường xuyên mua sắm nhiều món hàng hiệu đắt giá thuộc các nhãn hiệu như Louis Vuitton, Dior, Chanel hay Hermès. Một clip đập hộp đồ hiệu trước đây của cô cũng từng viral trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bình luận.

Tuy nhiên, phong cách phối đồ hiệu của Quỳnh Anh cũng khiến dân mạng nhiều lần bàn tán, cho rằng không làm nổi bật sự sang trọng. Ngược lại, nhiều người bày tỏ ủng hộ sự tự tin và phong cách giản dị của nàng WAGs.

Quỳnh Anh (sinh năm 1996) là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Là tiểu thư giàu có, lớn lên trong sung sướng nhưng Quỳnh Anh luôn thể hiện tinh thần tự lực hết mình trong công việc. Cô và chị gái hiện cùng kinh doanh một shop mỹ phẩm online, mỗi ngày đều livestream bán hàng đến khuya.