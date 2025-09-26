Cô gái Mỹ sang Việt Nam du lịch, ở lại 10 năm

Nghỉ việc ở Mỹ, Susan dự định đến Việt Nam nghỉ ngơi ngắn hạn, nhưng lại say mê cuộc sống nơi đây và quyết định ở lại lâu dài.

Susan trải nghiệm đi chợ miền núi Tây Bắc như người bản địa. Ảnh: @whatsusandoes.

“Tôi không còn ý định quay lại”, Susan chia sẻ trên The Economic Times về quyết định rời bỏ công việc tại Mỹ cách đây 10 năm.

Trước đây, cô là một chuyên gia tư vấn phần mềm với lịch làm việc căng thẳng đến mức đe dọa sức khỏe. Khi áp lực công việc ngày càng lớn, Susan quyết định tạm dừng sự nghiệp một năm để nghỉ ngơi.

“Ban đầu, tôi chỉ định nghỉ việc một năm, tìm hiểu xem mình thực sự muốn làm gì, rồi quay lại với công việc. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước”, cô kể.

Susan chọn Việt Nam làm điểm dừng chân suốt một thập kỷ qua vì chi phí sinh hoạt hợp lý, khí hậu ấm áp và nhịp sống thoải mái.

“Ở đây, tôi chỉ mất khoảng 2 USD cho một bữa ăn tươi ngon. Tôi có thể đi chợ sáng, ngồi quán cà phê vỉa hè, trò chuyện với người dân địa phương mà không hề cảm thấy xa lạ”, cô chia sẻ.

Từ Hà Nội, Hội An đến TP.HCM, Susan đã đi qua nhiều vùng miền, tận hưởng sự đa dạng văn hóa và cảnh sắc. Cô thích thú với những chuyến xe máy len lỏi qua những con phố đông đúc, những buổi chiều dạo chợ đêm và cả khoảnh khắc thưởng thức một bát phở nóng hổi giữa tiết trời se lạnh.

“Cuộc sống ở Việt Nam mang đến cho tôi sự bình yên mà tôi chưa từng biết đến. Ở đây, mọi người thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi tìm thấy những điều quý giá không thể mua được bằng tiền”, Susan nói.

Susan có chuyến nghỉ dưỡng tại đảo Lý Sơn dịp hè năm nay. Ảnh: @whatsusandoes.

Cô ví cuộc sống hiện tại như một bức tranh đầy màu sắc, chứa đựng những trải nghiệm quý giá mà không kế hoạch hay số tiền nào có thể mua được.

“Điều quan trọng nhất là dám bước ra khỏi vùng an toàn. Khi bạn dấn thân, bạn sẽ có bạn bè, mở rộng cách nghĩ và tận hưởng một cuộc sống thực sự phong phú, bất kể bạn chọn sống ở đâu”, Susan chia sẻ.

Câu chuyện của Susan chia sẻ trong một video đăng tải trên Instagram bởi tài khoản @Rosstheflaneur, thu hút hàng nghìn người quan tâm, với hơn nửa triệu lượt xem. Nội dung clip cũng nhanh chóng nhận về nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với quyết định của Susan. “Câu chuyện vừa truyền cảm hứng vừa gần gũi với bất kỳ ai đang mắc kẹt trong công việc căng thẳng,” một người xem bình luận.

Người khác thốt lên: “ 2 USD cho một bữa ăn tươi ngon nghe như thiên đường vậy.”

Bên cạnh đó, không ít người khen ngợi sự can đảm của Susan khi dám từ bỏ một sự nghiệp ổn định. “Không nhiều người đủ dũng khí để làm điều này,” một người dùng nhận xét.

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh thông điệp quan trọng từ câu chuyện: “Căng thẳng có thể hủy hoại bạn, nhưng tự do và sự lựa chọn đúng đắn có thể cứu bạn”.