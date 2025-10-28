Có gì du lịch ở quốc gia vừa gia nhập ASEAN

Là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới, Timor-Leste mang đến cho du khách loạt trải nghiệm với thiên nhiên còn nguyên sơ đến những di tích lịch sử gắn với thời kỳ thuộc địa Bồ Đào Nha.

Timor‑Leste là quốc gia duy nhất ở châu Á nằm hoàn toàn phía nam xích đạo, chiếm nửa phía đông đảo Timor. Với địa hình chủ yếu là đồi núi và bốn bề biển cả, nơi đây mở ra chuỗi trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, lặn biển hấp dẫn và di sản văn hóa phong phú.

Dù giao thông và dịch vụ du lịch vẫn chưa phát triển như nhiều quốc gia trong khu vực, chính điều đó lại giúp Timor-Leste giữ được nét đẹp nguyên bản, trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách tìm kiếm bãi biển vắng, cảnh quan hùng vĩ và nhịp sống yên bình.

Ngày 26/10, Timor-Leste chính thức gia nhập ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối. Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội mới cho kết nối du lịch trong khu vực. Tri Thức - Znews gửi đến bạn một số gợi ý nổi bật khi khám phá quốc gia trẻ này.

Thủ đô Dili

Thời điểm lý tưởng: Tháng 5-10

Sở hữu nhiều điểm tham quan văn hóa - lịch sử và những khu chợ sầm uất, thủ đô Dili là bước khởi đầu quen thuộc cho nhiều hành trình. Dạo bộ ven biển vào buổi sáng, du khách tận hưởng bình minh từ biển Timor rồi men theo con đường dẫn lên tượng đài Cristo Rei - tượng Chúa Jesu sừng sững trên đồi với hai tay dang rộng nhìn hướng về thành phố. Từ đây, tầm nhìn trải rộng toàn vịnh Dili và đường bờ biển ngoạn mục. Khi chiều buông, đây cũng là vị trí lý tưởng để ngắm hoàng hôn.

Nếu là người đam mê lịch sử, khách tham quan có thể ghé qua Bảo tàng Quốc gia Timor-Leste để tìm hiểu văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc và thời kỳ đấu tranh giành độc lập.

Tiếp đó, hãy đặt chân vào chợ Chợ Tais - nơi bày bán nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ làm từ vải Tais dệt tay rực rỡ màu sắc. Các bạn có thể chọn cho mình món quà lưu niệm nhỏ, trò chuyện và cảm nhận sự nồng hậu, hiếu khách của người dân địa phương.

Đảo Atauro

Thời điểm lý tưởng: Tháng 5-10

Cách Dili khoảng hơn một giờ đi tàu là Atauro - hòn đảo biệt lập với bãi cát trắng tinh và rạn san hô phong phú nhiều màu sắc, là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm trải nghiệm thiên nhiên và sự yên bình tuyệt đối.

Đến đây, khách du lịch có cơ hội đắm mình trong làn nước trong xanh nhìn thấu đáy, lặn biển khám phá các san hô và hệ sinh thái dưới nước trù phú.

Du khách có thể chọn ở homestay thân thiện với môi trường trên đảo hoặc ghé thăm làng chài nhỏ ven biển, tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của người dân địa phương, thưởng thức những món hải sản hay đắm chìm trong hoàng hôn rực rỡ

Leo núi Ramelau

Thời điểm lý tưởng: Tháng 5-10

Với những ai đam mê khám phá và thử thách bản thân, núi Ramelau (Tatamailau) - đỉnh núi cao nhất Timor-Leste - chính là lựa chọn đầy thú vị. Nằm ở độ cao 2.963 m so với mực nước biển, để chinh phục đỉnh núi này, du khách xuất phát từ làng Hato Builico, băng qua những cánh rừng xanh mát, những đoạn đường gồ ghề.

Trên đỉnh, tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria bằng đá trắng được dựng lên như lời mời gọi du khách đến hành hương và chiêm ngưỡng thiên nhiên. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm toàn cảnh hòn đảo và các khu vực lân cận. Du khách có thể thuê hướng dẫn viên bản địa hoặc men theo con đường lên đỉnh được đánh dấu khá rõ ràng.

Ngắm động vật hoang dã

Thời điểm lý tưởng: Tháng 5-10

Timor-Leste là "ngôi nhà" của nhiều loài chim, bò sát và sinh vật biển đặc hữu - trong đó có chim sẻ Timor và bồ câu xanh Timor. Mùa khô là thời điểm thuận lợi để khám phá các khu bảo tồn động vật hoang dã và công viên quốc gia của đất nước này.

Vùng ngập nước Tasi Tolu gần Dili là điểm lý tưởng để quan sát các loài chim nước và những loài lưỡng cư, bò sát cùng những sinh vật khác sống trong khu vực.

Ngoài ra, hồ Ira Lalaro nằm giữa Fuiloro và Tutuala, với đồng cỏ ngập nước và núi non bao quanh, là nơi có mật độ cá sấu đồng cao nhất cả nước. Bạn có thể tham gia tour sáng sớm, khi sương mù còn giăng kín mặt hồ.

Khám phá văn hoá ở Lospalos

Thời điểm lý tưởng: Quanh năm

Nằm ở phía đông đảo Timor, Lospalos được biết đến với những ngôi nhà "vật tổ" truyền thống - biểu tượng kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi tuần, phiên chợ địa phương lại diễn ra, thu hút người dân từ các vùng lân cận mang theo sản vật, đồ gốm và thủ công mỹ nghệ, khiến thành phố trở nên náo nhiệt và rực rỡ màu sắc.

Từ Lospalos, du khách có thể ghé thăm các làng nhỏ xung quanh, nơi cư dân vẫn gìn giữ kỹ thuật canh tác và dệt vải Tais truyền thống, để tìm hiểu về lối sống và các phong tục lâu đời và bản sắc văn hoá vẫn được bảo tồn trọn vẹn qua nhiều thế hệ.

Thưởng thức ẩm thực

Thời điểm lý tưởng: Quanh năm

Nền ẩm thực Timor-Leste là sự giao thoa giữa Bồ Đào Nha, Indonesia và bản địa, mang đến sự pha trộn hương vị và các món ăn độc đáo. Du khách đừng bỏ qua batar daan - món súp ngô, rau và đậu, hay ikan pepes - cá nướng gói lá chuối ướp gia vị hay sambal mata - gia vị làm từ ớt, hành tây và chanh.

Ẩm thực Timor-Leste tươi ngon, đậm đà, tập trung vào các nguyên liệu tự nhiên như cá, gạo, đậu và các loại trái cây nhiệt đới.

Nếu muốn đặt chân tới Timor-Leste, du khách Việt cần xin thị thực trước khi nhập cảnh. Từ Việt Nam, cách thuận tiện nhất là bay quá cảnh tại Singapore hoặc Bali rồi nối chuyến đến thủ đô Dili. Ngoài đường hàng không, khách cũng có thể đi từ Tây Timor (Indonesia) qua cửa khẩu đường bộ, phù hợp với những hành trình kết hợp nhiều điểm đến.

Thời điểm lý tưởng để khám phá Timor-Leste là mùa khô, từ tháng 5 đến hết tháng 10, khi biển lặng, trời trong và mọi trải nghiệm ngoài trời đều trở nên trọn vẹn hơn.