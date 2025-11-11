Có gì trong ly cà phê 750.000 đồng ở Hà Nội?

Ly cà phê tại một cửa hàng trên phố Quang Trung (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đắt gấp 5-6 lần so với những cửa hàng phân khúc specialty cùng địa bàn.

Sukkot Racemosa phục vụ kèm theo giấy thuyết minh nguồn gốc, câu chuyện và năm cửa hàng hợp tác cùng trang trại. Ảnh: XLIII Coffee.

Khai trương ngày 29/10, một cửa hàng cà phê trên phố Quang Trung (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhanh chóng gây chú ý với ly cà phê có mức giá 750.000 đồng - cao nhất trong menu. Mức giá này gấp 30-35 lần so với ly cà phê thông thường và khoảng 5-6 lần so với những cửa hàng phân khúc specialty (cà phê đặc sản) cùng địa bàn.

Menu của cửa hàng này gồm 5 loại cà phê đặc sản, mức giá 125.000-750.000 đồng/ly. Trước đó, cơ sở trên đường Pasteur (phường Sài Gòn, TP.HCM) cũng bán ly cà phê giá 500.000 đồng, loại Sudan Rume #00046 nhập khẩu từ Columbia.

Theo đại diện cửa hàng, thức uống có mức giá cao nhất là Sukkot Racemosa, pha chế từ hạt cà phê Racemosa - một trong những loài cà phê quý hiếm nhất thế giới. Hạt cà phê này trồng tại vùng đặc hữu ở Nam Phi, kích thước chỉ bằng 1/3 kích thước hạt Arabica khiến việc canh tác quy mô thương mại trở nên bất khả thi. Vì vậy, sản lượng toàn cầu chỉ khoảng 0.001% trên tổng sản lượng cà phê, quy trình chăm sóc cũng rất tỉ mỉ.

Hạt cà phê Racemosa trồng ở độ cao khoảng 74 m so với mực nước biển. Ảnh: XLIII Coffee.

Hạt cà phê Racemosa có bộ gen khác biệt với Arabica và Robusta nên có hương vị đặc trưng, hàm lượng caffeine thấp tự nhiên. Điều mà cà phê thương mại phải trải qua quy trình khử caffeine nhân tạo mới có được.

Giá mua từ trang trại là 200 USD /kg (khoảng 5,2 triệu đồng). Sản lượng một năm của trang trại mà cửa hàng đặt hàng chỉ khoảng 100 kg. Loại cà phê này được sơ chế ướt truyền thống, mang đến nhiều tầng hương phức hợp như cam thảo, hoa cúc, cacao.

Ở cở sở Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) và TP.HCM, mỗi ngày bán ra khoảng 5-7 ly Sukkot Racemosa. Tại Hà Nội, do mới mở, lượng tiêu thụ khoảng 1-2 ly.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trước đó, Bích Kiều, đại diện cửa hàng, cho biết mức giá cà phê đặc sản cao hơn cà phê thông thường do nhiều yếu tố như chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế, không gian, trải nghiệm và dịch vụ. Cà phê phải rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, bảo quản đúng quy trình và rang xay nghiêm ngặt để giữ chất lượng hạt không biến đổi.

Mỗi ly cà phê được pha chế trong không gian như phòng thí nghiệm. Hiện menu chưa có cà phê Việt Nam. Ảnh: XLIII Coffee.

Các loại cà phê tại cửa hàng đều nhập trực tiếp từ nông trại ở Panama, Ecuador, Peru, Ethiopia... Để cho ra hương vị đúng của specialty, cửa hàng phải pha cà phê bằng nước chiết xuất và màn lọc chuẩn.

Đại diện này thừa nhận mức giá của các loại cà phê tại cửa hàng không dành cho khách hàng phổ thông, chủ yếu hướng đến những người yêu thích trải nghiệm cà phê chất lượng cao. Trong đó, du khách quốc tế chiếm phần lớn.

"Cà phê specialty là thách thức lớn. Khách Việt cũng đã để tâm hơn đến phân khúc này, nhưng mức giá phần nào làm cho sự tiếp cận chưa rộng rãi, đặc biệt là những ai chưa có nhu cầu cao trong việc thưởng thức cà phê. Để thay đổi cái nhìn của thực khách, cửa hàng luôn trong tâm thế tạo ra sản phẩm tốt và thuận theo thời gian", Bích Kiều bày tỏ.