Công an vào cuộc vụ clip lãnh đạo trường THPT 'thân mật' nhiều phụ nữ

Công an xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) đang xác minh về nội dung, thời gian, người phát tán clip "không chuẩn mực" được cho là của lãnh đạo trường THPT trên địa bàn.

Những clip lan truyền về cảnh thân mật được cho là của một lãnh đạo trường THPT Tô Hiến Thành.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang trong quá trình xác minh, làm rõ thông tin liên quan hình ảnh lan truyền cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông được cho là công tác tại trường THPT trên địa bàn với phụ nữ trong phòng làm việc.

Trường THPT Tô Hiến Thành (trường tư thục trên địa bàn xã) cũng đã có báo cáo nhanh gửi UBND xã Hải Hậu.

"Trước khi nhà trường gửi báo cáo, phía công an đã nắm bắt được vụ việc lan truyền trên mạng và tiến hành xác minh tính xác thực về nội dung, thời gian, địa điểm trong các clip. Tuy nhiên, người phát tán hình ảnh là tài khoản ẩn danh, chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu", đại diện Công an xã Hải Hậu nói.

Trước đó, ngày 9/11, mạng xã hội xôn xao trước hàng loạt clip, hình ảnh về hành vi thiếu chuẩn mực được cho là của một chủ tịch hội đồng trường THPT ở Ninh Bình.

Theo báo cáo gửi Phòng Giáo dục Trung học và UBND xã Hải Hậu, trường THPT Tô Hiến Thành xác nhận người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào.

Theo thời gian trên các clip, sự việc diễn ra vào năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 10/11, đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình xác nhận sự việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu. Hiện tại, đơn vị tiếp nhận thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh nói trên.