Cuộc sống hiện tại của người vợ cao 2,07 m và chồng kém 40 cm

Mặc chiều cao chênh lệch và sự soi mói, gièm pha, Elisany da Cruz Silva và Francinaldo da Silva Carvalho vẫn hạnh phúc sau 10 năm kết hôn.

Chuyện tình của Silva và chồng gây chú ý vì chiều cao chênh lệch.

Elisany da Cruz Silva (Brazil) sinh ra đã mắc hội chứng khổng lồ, một tình trạng bệnh lý hiếm gặp, khi hormone tăng trưởng được sản xuất quá mức do khối u ở tuyến yên. Tình trạng này khiến người phụ nữ sinh năm 1995 cao tới 2,07 m, gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống.

Những tưởng chiều cao khác biệt khiến Silva khó có thể tìm được bạn đời, song khi cô gặp Francinaldo da Silva Carvalho (sinh năm 1990), chàng trai kém cô 40 cm, vào năm 2013, cả hai nhanh chóng phải lòng đối phương, theo New York Post.

"Cô ấy là một người xinh đẹp. Cô ấy rất cao nhưng cũng rất xinh, khuôn mặt đẹp", Carvalho chia sẻ, nói thêm mỗi lần hôn nửa kia, anh phải ngước cổ, kiễng cả hai chân.

Vì chiều cao chênh lệch, ngay cả người thân trong gia đình ban đầu cũng nghi ngờ chuyện tình cảm của cặp đôi. Socorro, dì của Carvalho, cho biết bà từng nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cháu trai sẽ không thành, đặc biệt khi nghe Carvalho nói cặp đôi sẽ chuyển đến sống chung.

Cặp đôi vẫn hạnh phúc sau một thập kỷ bên nhau.

Tuy nhiên theo thời gian, cặp đôi ngày càng chứng minh sự gắn bó và đi đến hôn nhân vào năm 2015. Dù hạnh phúc, cặp đôi vẫn thường xuyên đối mặt với sự phán xét, soi mói của nhiều người, từ trên mạng xã hội đến ngoài đời thực.

“Khi ra ngoài, chúng tôi thấy mọi người nhìn và cười khẩy. Ngay cả khi họ không nói gì, vẫn có thể nhận ra họ đang phán xét chúng tôi", Silva kể.

Thời gian đầu, áp lực quá lớn khiến Silva từng rơi vào trầm cảm. Song dần dần, cô học cách bỏ ngoài tai những lời tiêu cực và tập trung cho cuộc sống hạnh phúc của mình.

Vì chiều cao quá khổ, Silva từng được bác sĩ cảnh báo sẽ khó có con. Ở lần đầu mang thai là một cặp song sinh, cô bị sảy và có thời gian suy sụp.

“Ước mơ của tôi luôn là được làm mẹ, và bác sĩ nói với tôi rằng tôi đã mất hai đứa con. Rằng chúng là cặp song sinh. Tôi đã rất tuyệt vọng", cô nói. Đến năm 2019, may mắn mỉm cười với cặp vợ chồng khi Silva lại mang thai và thành công hạ sinh một bé trai. Năm 2022, cặp đôi có thêm một con gái.

Sau nhiều năm nổi tiếng, hôn nhân của cặp vợ chồng Brazil vẫn bền chặt. Trên trang cá nhân 1,2 triệu người theo dõi, Silva thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con.