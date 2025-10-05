Cuộc sống sau 9 năm được giải cứu của 'cậu bé phù thủy' Nigeria

Gần một thập kỷ sau khi khiến cả thế giới bàng hoàng, bức ảnh đau lòng về cậu bé Nigeria gầy trơ xương ngồi bên vệ đường vẫn khiến người xem nhói lòng.

Cậu bé Hope được mẹ nuôi Anja Rinngren Loven cứu sống vào năm 2016. Ảnh: Anja Rinngren Loven/Facebook.

Năm 2016, một bé trai 2 tuổi - sau đó được đặt tên là Hope (hy vọng) - bị bỏ mặc trần truồng và đói khát trên đường phố ở Akwa Ibom, Nigeria. Em chỉ được cứu sống khi tình nguyện viên của tổ chức từ thiện phát hiện thân hình gầy guộc như bộ xương.

Trong bức ảnh gây ám ảnh được ghi lại, Hope cố gắng hớp từng ngụm nước từ chiếc chai nhựa to gần bằng nửa thân mình, được người phụ nữ lạ cho uống. Trong tay em là món đồ duy nhất - một con búp bê rách nát, biểu tượng cho tuổi thơ bị cướp mất.

Khi được các tình nguyện viên của tổ chức Land of Hope (Vùng đất Hy vọng) tìm thấy, Hope chỉ nặng 3,2 kg. Sau điều tra, họ phát hiện lý do khủng khiếp: cậu bé bị cha mẹ ruột và dân làng ruồng bỏ khi chưa đầy 3 tuổi vì bị cho là phù thủy, quỷ ám. Em phải tự xoay xở sống sót bằng những mẩu thức ăn thừa.

Niềm tin phi lý này vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tại Vương quốc Anh. Giới chức Anh cho biết nạn nhân của những cáo buộc kiểu này thường là trẻ khuyết tật, trẻ sinh đôi hoặc trẻ mắc chứng tự kỷ, động kinh hoặc rối loạn hành vi nhẹ.

Theo Daily Mail, số trẻ bị nghi ngờ bị bạo hành do mê tín, phù thủy hoặc tà thuật ở Anh đã tăng lên mức cao kỷ lục. Năm 2024 có 2.180 trẻ bị xác định là nạn nhân tiềm năng, so với 2.140 trẻ năm 2023 và 1.960 trẻ năm 2022, tăng 49% so với năm 2017.

Hope hiện 12 tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học vào tháng 8. Ảnh: @landofhope/Instagram.

Sau khi được cứu, Hope phải nằm viện 3 tháng để điều trị suy dinh dưỡng nặng, dưới sự chăm sóc của Anja Ringgren Lovén (47 tuổi) - người sáng lập Land of Hope.

Anja kể lại với The Mirror: “Khi nhìn thấy con, tôi nghĩ con sẽ chết trong tay mình. Bé có mùi của cái chết. Tôi không hiểu bằng cách nào em có thể sống sót, nhưng em đã làm được”.

Hiện nay, Hope đã 12 tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học, là niềm tự hào của Anja và bạn đời David Emmanuel Umem (35 tuổi). Dù bị khiếm thính và giao tiếp qua chữ viết, cậu bé mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật, được gọi thân mật là “Picasso nhỏ” trong trại trẻ mồ côi.

“Giờ con rất mạnh mẽ, thông minh và độc lập, có nhiều bạn bè. Tôi tự hào vô cùng khi con tốt nghiệp và con cũng hạnh phúc vì điều đó”, Anja chia sẻ.

Đáng buồn thay, không phải đứa trẻ nào bị kết tội phù thủy cũng có cái kết may mắn như Hope. Hiệp hội Chính quyền Địa phương Anh (LGA) mô tả con số bạo hành liên quan đến tín ngưỡng này là “đáng lo ngại sâu sắc”, kêu gọi tăng ngân sách cho dịch vụ xã hội để bảo vệ trẻ em.

Giáo sư Charlotte Baker (Đại học Lancaster) nhận định: “Những hành vi bạo hành gắn với tín ngưỡng hay mê tín đang xảy ra ở khắp Vương quốc Anh, thường nhắm vào trẻ em hoặc người dễ tổn thương, gây ra tổn thương thể chất, tinh thần và tâm lý”.

Ông Leethan Bartholemow, thuộc Mạng lưới Quốc tế Chống Buộc tội phù thủy và hành Vi nghi lễ, nói thêm: “Vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng. Cần phải nỗ lực hơn nữa để chấm dứt nó”.