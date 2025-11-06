Đà Nẵng mưa trắng trời, biển Quy Nhơn dậy sóng trước bão Kalmaegi

Trước khi bão Kalmaegi tiến vào đất liền, biển Quy Nhơn (Gia Lai) nổi sóng dữ. Trong khi đó, Đà Nẵng chứng kiến cơn mưa lớn trắng trời kèm gió to.

Biển Quy Nhơn dậy sóng trước khi bão Kalmaegi đổ bộ Video trích xuất từ camera nhà anh Anh Khoa (ngụ phường Quy Nhơn Đông) cho thấy gió mạnh, sóng lớn vào lúc 14h30 ngày 6/11.

Bão Kalmaegi dự kiến đổ bộ vào một số khu vực miền Trung vào tối nay (6/11). Vùng biển Quy Nhơn (Gia Lai) đã nổi sóng dữ từ 15h, từng đợt sóng đánh dồn dập vào bờ kèm gió rít.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, cơn bão di chuyển với tốc độ nhanh từ 25-30 km/h. Vị trí tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam.

Sóng đánh tràn bờ tại vùng biển Nhơn Lý 15h chiều 6/11. Ảnh: Trần Nghĩa.

Sáng cùng ngày, trước diễn biến phức tạp của bão, người dân, thuyền bè được hỗ trợ di dời đến khu vực an toàn. Riêng hộ dân sinh sống trên nhà bè tại lòng hồ thủy điện Sê San 4 ở xã biên giới Gia Lai Ia O được vận động về bờ tránh bão.

Trong khi đó, 137 hộ dân với 375 người sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở tại phường An Khê được tập trung ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đến khi qua bão.

Về tình hình tàu thuyền, UBND tỉnh Gia Lai phát lệnh cấm biển vào 17h ngày 5/11. Đến 10h ngày 6/11, không có tàu cá nào hoạt động trên đường đi của bão. Tất cả đã vào neo đậu tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Mưa trắng trời tại Đà Nẵng lúc 14h ngày 6/11. Ảnh: Moon Black.

Đà Nẵng cũng hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng vào chiều cùng ngày. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trung tâm có dấu hiệu ngập, gió giật mạnh làm cây xanh, bảng hiệu nghiêng ngả.

Một số chậu cảnh trang trí tại một số tuyến đường như Hùng Vương được chính quyền địa phương chủ động cho ngã để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ. Sóng lớn đánh vào bờ tạo cảnh tượng trắng xóa cả một vùng biển.

Chính quyền các địa phương từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu người dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối sẵn sàng di dời khi có lệnh. Các trường học tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tàu thuyền neo đậu gần bờ Đà Nẵng để tránh bão. Hình ảnh chụp lúc 16h ngày 6/11. Ảnh: Moon Black.