Đại học nào được đầu tư trọng điểm để vào top 150 châu Á?

ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Hà Nội được lựa chọn để đầu tư trọng điểm làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục đại học, phấn đấu lọt top 150 châu Á.

Bốn đại học được đầu tư trọng điểm để vào top 150 châu Á. Ảnh: VNUHCM.

Nội dung trên nằm trong thông báo kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hôm 30/9.

Cả bốn đại học sẽ được đầu tư trọng điểm từ nay đến năm 2030. Một số mục tiêu trọng tâm bao gồm phấn đấu lọt vào top 150 trường đại học hàng đầu châu Á và có ít nhất một lĩnh vực xếp hạng 100 của thế giới.

Phấn đấu mỗi năm, mỗi đại học tạo ra 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Giai đoạn 2026-2030, mỗi đại học thu hút tối thiểu 50 triệu USD kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, có tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và được định giá tối thiểu 200 triệu USD .

Bốn đại học bảo đảm tối thiểu 60% các chương trình đào tạo thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ được giảng dạy bằng tiếng Anh và/hoặc tăng cường một số ngôn ngữ phổ biến ở các địa bàn trọng điểm khác, ưu tiên liên kết đào tạo cấp bằng đôi với các đại học thuộc top 200 thế giới.

Đồng thời, tỷ lệ môn học có thực hành hoặc học thông qua trải nghiệm dự án, nghiên cứu chiếm 50% chương trình, bắt buộc có đợt thực tập tại doanh nghiệp cho sinh viên.

Bốn trường phải có ít nhất 30% học viên sau đại học, trong đó khoảng 40% là nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Tỷ trọng ngân sách tài trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ (bao gồm cả nguồn từ hoạt động sáng tạo đổi mới) trong cơ cấu nguồn thu của các đại học đạt tối thiểu 35%.

Trước mắt, từ năm học 2026-2027, bốn đại học cần miễn 100% học phí cho tất cả nghiên cứu sinh, cấp học bổng cho nhóm này thông qua cơ chế trả lương trợ giảng, trợ lý nghiên cứu.

Trong chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh tiến sĩ phải dành tối thiểu 10 tháng trao đổi nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, đại học hàng đầu thế giới.

Đại học bảo đảm 100% cơ sở vật chất phục vụ thực hành, thí nghiệm trong hoạt động đào tạo; nâng cấp thư viện, bảo đảm cung cấp tài nguyên, học liệu cho 100% người học.

Các trường cũng phải bảo đảm 100% cơ sở hạ tầng (đặc biệt là hạ tầng kết nối, tính toán), cơ sở vật chất, hệ thống, thiết bị, phần mềm để phục vụ các phòng thí nghiệm.

Cùng đó, đại học xây dựng cơ chế để giảng viên có thể làm việc một năm ở phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp hàng đầu hay các viện nghiên cứu, đại học uy tín thế giới sau 5-7 năm công tác.