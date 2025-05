Đằng sau bộ ảnh xiếc Việt Nam từ năm 2009

Bộ ảnh từng được đăng tải trên National Geographic với tiêu đề "Behind the Curtain of Vietnam's Oldest Circus (tạm dịch: Gánh xiếc Việt phía sau bức màn)" năm 2016. Đến nay, bộ ảnh tiếp tục được chia sẻ rộng rãi nhờ lột tả góc khuất nghề xiệc. Trong ảnh, Nguyễn Thu Thị Hương, một người cưỡi voi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đang chờ đợi để lên sân khấu ở Ninh Bình.