Đằng sau cơn sốt chân mày phong thủy đổi vận ở Trung Quốc

Khái niệm “chân mày đổi vận” hay “chân mày phong thủy” âm thầm rộ lên tại một số địa phương Trung Quốc. Các cơ sở thẩm mỹ quảng cáo rầm rộ rằng việc xăm chân mày theo phong thủy có thể giúp cải vận, đổi đời, từ đó thu phí cao ngất ngưởng. Có khách bỏ ra vài chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ chỉ để xăm chân mày.

Phóng viên Tân Hoa Xã ghi nhận một cơ sở chuyên dịch vụ xăm thẩm mỹ ở quận Triều Dương (Bắc Kinh). Giá của một gói xăm chân mày thông thường dao động từ vài trăm đến vài nghìn tệ. Nhưng khi gắn thêm nhãn “khai vận”, mức giá nhảy vọt lên từ 19.800 tệ (hơn 70 triệu đồng).

Trong vai người trúng tuyển vị trí nhân viên bán hàng dịch vụ xăm chân mày cải vận, phóng viên được nhân viên đào tạo giải thích: “Giá rẻ thì không ai tin. Chỉ có đắt, khách hàng mới nghĩ là thật và dễ bị thuyết phục”.

Trong khóa huấn luyện kéo dài 3 ngày, Tân Hoa Xã cho hay cơ sở này có bài bản kịch bản dẫn dụ khách hàng.

Đầu tiên là phong thủy và thuyết ngũ hành. Nhân viên được đào tạo nói với khách: “Xăm phong thủy dựa trên nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc trong Kinh Dịch, kết hợp các yếu tố về mày, mắt, môi với năng lượng của thiên thạch để cân bằng âm dương. Đây là tri thức cổ truyền ngàn năm. Tướng do tâm sinh, điều chỉnh diện mạo thì vận khí cũng đổi thay”.

Nếu khách còn hoài nghi, đưa ra chiêu thứ hai là từ ngữ khoa học và khái niệm từ trường. Nếu vẫn chưa thuyết phục, nhân viên tung đòn cuối, gọi là niềm tin và ám thị tâm lý. Bằng chuỗi lập luận tinh vi đánh vào niềm tin và sự mơ hồ của khách hàng, không ít người đã bị thuyết phục và bỏ ra số tiền lớn để làm dịch vụ.

Theo lời kể của Tiểu Lệ, một nhân viên bán hàng xuất sắc trong hệ thống, điều gọi là “làm tốt việc của mình” thực chất là học thuộc và sử dụng các lời thoại mời chào khách hàng.

Cô cho biết mỗi lần hẹn được khách đến gặp người tư vấn đều được tính vào hiệu suất làm việc. Ai chưa thuộc lòng lời thoại còn phải đọc to mỗi ngày trong nhóm nội bộ để rèn luyện. Tinh thần chung của bộ phận kinh doanh là: “Đừng nghĩ nhiều, hãy chăm chỉ kiếm tiền”.

Trên thực tế, rất ít nhân viên thực sự tin rằng phong thủy có thể cải vận. Thế nhưng, ai nấy đều có thể thuộc lòng các khái niệm như “ngũ hành”, “từ trường”, “âm dương”… thao thao bất tuyệt để thuyết phục khách.

Nhiều người đổ xô đi xăm chân mày phong thủy với mong muốn cải vận, nhưng thực tế, liệu loại hình này có gì khác biệt so với các kỹ thuật phun xăm thông thường?

Khi tìm đến một số kỹ thuật viên xăm chân mày để hỏi rõ vấn đề này, không ai muốn trả lời. Một trưởng bộ phận kinh doanh còn thẳng thừng nhắc nhở: “Chuyện này đừng hỏi. Tập trung bán hàng kiếm tiền mới là việc cần làm”.

Dịch vụ xăm "chân mày phong thủy cải vận" bị thổi giá gấp hàng chục lần so với dịch vụ thẩm mỹ chân mày thông thường. Ảnh minh họa: @binbinannd/RedNote.

Trong khi đó, một “bậc thầy” tại đây thừa nhận: "'Chân mày chuyển vận' thực chất cũng chỉ là chân mày bình thường, chỉ khác ở chỗ dùng chiêu phong thủy để moi thêm tiền từ người mê tín”.

Cơ chế vận hành của một thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực này gồm hai nhóm nhân sự chính. Nhóm thị trường chuyên đàm phán hợp tác với các spa, thẩm mỹ viện (spa cung cấp mặt bằng và nguồn khách, còn phía công ty đảm nhận kỹ thuật và truyền thông) và nhóm bán hàng trực tiếp vào spa để tư vấn, thuyết phục khách sử dụng dịch vụ.

Để tránh trường hợp spa vin vào lý do “khách phàn nàn” để chây ỳ thanh toán, công ty yêu cầu nhân viên phải thu tiền về trong vòng ba ngày. Với những tổn thất mà khách hàng có thể gánh chịu, trong tài liệu đào tạo ghi rõ: “Tình huống xấu nhất thì làm lại là xong”.

Phóng viên Tân Hoa Xã cũng ghi nhận dù thu phí cao và thực hiện thao tác tương tự thủ thuật y khoa, công ty này không có chứng chỉ hành nghề y hoặc giấy phép hoạt động như cơ sở thẩm mỹ đúng chuẩn. Mọi nhân viên đều được yêu cầu phải “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, tập trung kiếm tiền, không thắc mắc.

Trần Âm Giang, Phó Tổng Thư ký Hội Nghiên cứu Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Trung Quốc, cho biết dịch vụ xăm chân mày cải vận là hành vi thương mại đội lốt mê tín, có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng.

“Họ cố tình sử dụng ngôn từ giả khoa học và phong thủy để lừa gạt người tiêu dùng, bản chất nghiêm trọng hơn nhiều so với quảng cáo sai sự thật thông thường”, ông nói. Nếu cơ sở này không có giấy phép y tế, người thao tác không có chứng chỉ hành nghề y thì còn có thể bị xử lý vì hành nghề y trái phép.

Luật sư Chu Triệu Thành (Bắc Kinh) nhấn mạnh: “Người tiêu dùng bị lừa có thể yêu cầu bồi thường gấp ba lần giá trị đơn hàng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh”.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên tỉnh táo, không nên tin vào những lời quảng cáo “có thể thay đổi số mệnh” từ các dịch vụ làm đẹp. Hãy lựa chọn cơ sở uy tín, có đầy đủ giấy phép. Và khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần giữ lại bằng chứng để khiếu nại hoặc báo cho cơ quan chức năng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

