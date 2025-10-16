Dấu hiệu mang thai sớm nhất

Dùng que thử hoặc siêu âm là cách chính xác để xác định có thai. Tuy nhiên, một số dấu hiệu sớm có thể giúp bạn nhận biết đã mang thai hay chưa.

Buồn nôn, ói mửa là triệu chứng phổ biến của phụ nữ mang thai. Ảnh: Shutterstock.

Đối với hầu hết phụ nữ, 1-2 tuần sau kỳ kinh đầu tiên bị trễ là thời điểm bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sớm liên quan đến thai kỳ. Một số triệu chứng có thể bắt đầu ngay từ một tuần sau khi thụ thai, chẳng hạn chảy máu nhẹ, mệt mỏi hoặc chuột rút, nhưng hầu hết xuất hiện sau đó vài tuần.

Có những dấu hiệu mang thai điển hình như ốm nghén hoặc mất kinh, nhưng cũng có nhiều thay đổi thể chất khác có thể báo hiệu việc mang thai thậm chí còn sớm hơn.

Dưới đây là một số triệu chứng thường gặp khi mang thai:

Mất kinh hoặc kinh rò rỉ máu âm đạo

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hàng tháng, mất kinh là dấu hiệu sớm và đáng tin nhất cho biết đã mang thai.

Ngoài ra, trong vài tuần đầu của thai kỳ, phụ nữ có thể bị chảy máu tương tự kinh nguyệt rất ít, kèm theo một vài đốm máu hoặc chỉ mất một ít máu. Đây được gọi là chảy máu báo thai.

Mệt mỏi, buồn nôn, ói mửa ở tuần 4-6

Sự gia tăng hormone progesterone có thể gây mệt mỏi, đặc biệt là trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ. Sự mệt mỏi này thường giảm vào 3 tháng sau nhưng lại quay trở lại vào 3 tháng cuối thai kỳ.

Bạn có thể cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa, thường là vào buổi sáng. Tình trạng này được gọi là ốm nghén. Với nhiều người, nôn mửa và ốm nghén có thể xảy ra bất cứ lúc nào cả ngày hay đêm. Các triệu chứng thường bắt đầu xuất hiện khi bạn mang thai được khoảng 4-6 tuần.

Đau ở hai ngực

Một trong những dấu hiệu sớm đáng lưu ý khi mang thai là ngực to hơn và đau nhức, giống triệu chứng trước kỳ kinh nguyệt. Các tĩnh mạch có thể nhìn thấy rõ hơn và núm vú sẫm màu, nổi rõ. Điều này xảy ra do sự gia tăng của các hormone progesterone và cơ thể giữ nhiều nước hơn trong khi mang thai.

Đi tiểu nhiều hơn có thể cảnh báo mang thai

Theo Johns Hopkin's Medicine, khi mang thai, phụ nữ cảm thấy muốn đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, kể cả vào ban đêm. Điều này là do thận phải lọc nhiều chất thải hơn và tử cung nở ra, gây chèn ép bàng quang, gây ra cảm giác buồn đi tiểu.

Nhạy cảm với mùi vị, thèm ăn đồ lạ

Trong giai đoạn đầu mang thai, phụ nữ có thể thấy mình không còn thích một số loại thực phẩm hoặc đồ uống mà trước đây từng thích nữa.

Khướu giác của phần lớn phụ nữ đặc biệt nhạy cảm trong quá trình thai nghén. Điều này giúp phái nữ có thể dễ dàng nhận biết thức ăn hư hỏng để phòng tránh và bảo vệ em bé của mình.

Phụ nữ mang thai có thể nhận thấy:

Một vị lạ trong miệng, một số người mô tả là vị kim loại

Thèm những món ăn mới

Mất hứng thú với một số loại thực phẩm hoặc đồ uống từng thích, chẳng hạn trà, cà phê hoặc đồ ăn béo

Nhạy cảm hơn với một số mùi nhất định, ví dụ mùi thức ăn hoặc mùi nấu nướng.

Cảm xúc thay đổi đột ngột khó hiểu

Việc sản xuất hormone estrogen và progesterone tăng lên trong thai kỳ có thể khiến người phụ nữ dễ phản ứng hoặc xúc động hơn bình thường. Phụ nữ mang thai dễ khóc, tủi thân và dễ cảm động trước mọi vấn đề tình cảm. Tính khí trở nên bất thường khó kiểm soát, dễ cáu gắt.