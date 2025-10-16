Nguyên nhân người dân TP.HCM ồ ạt mắc bệnh hô hấp

Thời điểm giao mùa ở miền Nam, với thời tiết nắng mưa thất thường khiến nhiều người dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp.

Cúm có thể gây nguy hiểm nếu không kiểm soát kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Thời tiết TP.HCM đang bước vào giai đoạn giao mùa, với sự thay đổi đột ngột giữa nắng và mưa. Sự biến thiên này khiến cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp phát triển và lây lan trong cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), các bệnh thường gặp trong thời điểm này gồm cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản hay viêm phổi. Những bệnh lý này có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, song trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao nhất.

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới năm 2024, các tác nhân gây viêm phổi cộng đồng bao gồm cả virus và vi khuẩn. Ở trẻ em, virus là nguyên nhân chính, trong khi ở người lớn, vi khuẩn chiếm tỷ lệ cao hơn.

Bệnh có thể biểu hiện từ nhẹ như ho, sổ mũi, đau họng đến nặng gồm viêm phổi, suy hô hấp. Người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, hen suyễn, COPD hay đái tháo đường có nguy cơ diễn biến nặng và dễ gặp biến chứng.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, HCDC khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả, gồm

Tiêm vaccine phòng các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt với người cao tuổi và người có bệnh nền.

Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, cơ sở y tế hoặc khu vực đông người.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi; tránh đưa tay lên mặt.

Không khạc nhổ bừa bãi, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc cúm hoặc có triệu chứng nghi ngờ.

Duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể chất và chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Thực hiện ăn chín, uống chín; đảm bảo an toàn thực phẩm trong giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm.

Ngành y tế cũng lưu ý, khi xuất hiện triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu hoặc mệt mỏi, người dân không nên tự ý xét nghiệm hay mua thuốc điều trị. Việc đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời là cách tốt nhất để tránh biến chứng nguy hiểm.