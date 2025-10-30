Đi triển lãm ôtô Nhật Bản xem xe máy điện của tương lai

Triển lãm Japan Mobility Show 2025 xuất hiện nhiều mẫu xe máy điện, môtô 3 bánh và cả robot 4 chân.

Triển lãm ôtô quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản) năm nay đổi tên thành Japan Mobility Show 2025 (JMS 2025), thay vì Tokyo Motor Show như các năm trước.

Trọng tâm của triển lãm vẫn là các mẫu ôtô, xe máy của nhiều thương hiệu quốc tế. Bên cạnh đó, JMS 2025 cũng trở thành "sàn diễn" để nhiều nhà sản xuất ôtô, xe máy giới thiệu giải pháp di chuyển thông minh, bao gồm xe tự hành, robot 4 chân hay cả máy bay và tên lửa.

Xe máy điện tương lai

Tại triển lãm JMS 2025, Honda mang đến trưng bày bộ đôi xe máy điện EV Urban Concept cùng với EV Outlier Concept.

Nếu như EV Urban Concept từng cùng với EV Fun Concept ra mắt khách hàng toàn cầu tại EICMA 2024 cuối năm ngoái thì triển lãm JMS 2025 mới là lần đầu tiên EV Outlier Concept được Honda giới thiệu đến công chúng.

EV Urban Concept mang nhiều nét tương đồng trong thiết kế với Honda PCX. Nhiều khả năng khi Honda xúc tiến kế hoạch điện hóa cho mẫu xe tay ga, EV Urban Concept sẽ là nền tảng để hãng phát triển.

EV Urban Concept (bên trái) và EV Outlier Concept (bên phải) tại gian trưng bày Honda ở triển lãm JMS 2025.

EV Outlier Concept lại là một mẫu xe phá cách của Honda, đi ngược lại các tỷ lệ quen thuộc mà Honda đã theo đuổi khá lâu trên các dòng xe máy chạy xăng. EV Outlier Concept sở hữu chiều cao thấp, khoảng cách giữa 2 trục khá lớn và được trang bị motor điện cho cả 2 bánh xe.

Tại triển lãm JMS 2025, hãng xe đồng hương Suzuki mang đến giới thiệu mẫu xe máy điện e-VanVan, lấy cảm hứng từ Suzuki VanVan từng rất được ưa chuộng trong những năm 1970.

Mẫu xe nhỏ gọn này sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.810 x 825 x 1.050 mm, được đánh giá là phù hợp cho đa dạng nhu cầu sử dụng.

Suzuki e-VanVan có thể sẽ sớm được mang về Việt Nam.

Sức mạnh động cơ chưa được công bố, nhưng Suzuki xác nhận e-VanVan sẽ mạnh tương đương các mẫu xe xăng 125 cc. Với định hướng điện hóa của Suzuki Việt Nam, trong tương lai rất có thể e-VanVan sẽ sớm được giới thiệu đến khách Việt.

Tại gian trưng bày của Yamaha tại JMS 2025, H2 Buddy Porter Concept là sản phẩm hợp tác giữa Yamaha với hãng xe đồng hương Toyota.

H2 Buddy Porter Concept là mẫu xe điện chạy nhiên liệu hydro hợp tác giữa Yamaha và Toyota.

Toyota cung cấp bình hydro áp suất cao, nhỏ gọn cho xe, còn Yamaha chịu trách nhiệm chính trong phát triển động cơ hydro, khung gầm và các bộ phận khác.

Hãng xe Nhật Bản cho biết khi bình nhiên liệu hydro được châm đầy, Yamaha H2 Buddy Porter Concept sẽ có thể vận hành trên quãng đường tối đa 100 km.

Và những giải pháp di chuyển "độc lạ"

Một trong những điểm thú vị mà quan khách đến JMS 2025 chú ý nằm ở bộ đôi Pokémon Koraidon và Miraidon - vốn là những dự án được Toyota và Honda phát triển.

Trong số này, Toyota Miraidon có thể di chuyển bằng 4 chân khi ở chế độ Low-Power Mode. Khi chuyển sang chế độ lái Drive Mode, phần đuôi sẽ cuộn lại, cùng với phần ức của Miraidon tạo thành 2 bánh xe.

Dự án Miraidon của Toyota xuất hiện tại JMS 2025.

Honda Koraidon lại có thể tự đứng mà không cần sự hỗ trợ của người cầm lái nhờ công nghệ tự cân bằng Innovative Research Excellence.

Honda Koraidon có thể di chuyển được bằng 4 "chân", bên cạnh cách thức vận hành bằng bánh như môtô thông thường.

Honda cho biết Koraidon cũng có thể di chuyển phần đầu và cổ, thậm chí thay đổi biểu cảm "khuôn mặt" tùy thuộc vào chế độ điều khiển.

Honda tái hiện Pokémon Koraidon ngoài đời thực, có thể di chuyển bằng 4 "chân".

Tại triển lãm JMS 2025, Suzuki cũng lần đầu tiên giới thiệu Moqba 2 - mẫu phương tiện di chuyển sở hữu ngoại hình khá giống một chú chó.

Suzuki cho biết Moqba 2 được phát triển dựa trên nền tảng 4 chân (four-legged platform), có thể tùy biến cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn trở thành môtô chở người hay một loại phương tiện phục vụ hoạt động giao hàng.

Hãng xe Nhật Bản cho biết Moqba 2 có thể di chuyển trên các bề mặt không bằng phẳng, lên xuống cầu thang.

Suzuki Moqba 2 có thể leo cầu thang, vượt địa hình.

Các kích thước dài x rộng x cao của Suzuki Moqba 2 lần lượt 1.330 x 900 x 1.230 mm, có thể thay đổi tùy thuộc kiểu hình tương ứng với từng mục đích sử dụng.

Ở gian trưng bày của Yamaha, bên cạnh mẫu xe điện sử dụng pin nhiên liệu hydro ở trên còn có mẫu môtô điện 3 bánh Tricera Proto.

Chiếc xe "độc lạ" này sở hữu thiết kế phần đầu dễ liên tưởng đến siêu xe, tuy nhiên là một môtô 3 bánh với cách bố trí 2 bánh phía trước và một bánh ở trục sau.

Yamaha Tricera Proto là môtô 3 bánh, được trang bị vô lăng.

Được định vị là một mẫu môtô 3 bánh nhưng Yamaha Tricera Proto được trang bị đầy đủ kính chắn gió, vô lăng và các phím chọn số. Xe cũng có bộ ghế ngồi thể thao cho 2 người, bao gồm tài xế.

Hãng xe Nhật Bản cho biết các bánh trước và sau của Yamaha Tricera Proto có thể xoay cùng hướng, hoặc ngược chiều nhau để tăng độ linh hoạt và ổn định. Người lái cũng có thể chủ động tắt chế độ đánh lái bánh sau để tăng trải nghiệm lái.

Nhìn chung, triển lãm JMS 2025 năm nay bên cạnh ôtô còn có sự xuất hiện của khá nhiều mẫu xe máy điện. Tính tương lai trên các mẫu xe này ngoài thiết kế còn nằm ở kiểu loại động cơ, bao gồm thuần điện dùng pin hoặc động cơ hydro.