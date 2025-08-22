Điểm chuẩn sư phạm vượt ngưỡng 29,5

Ở nhiều ngành sư phạm, thí sinh phải đạt ngưỡng 28-29 điểm ba môn mới trúng tuyển.

Thí sinh thi năng khiếu vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Năm 2025, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) ghi nhận điểm chuẩn dao động từ 25,37 đến 29,84 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm chuẩn cao nhất.

Ngoài ra, có tới 5 ngành lấy điểm chuẩn từ 28, gồm Sư phạm Vật lý (28 điểm), Sư phạm Ngữ văn (28,45 điểm), Sư phạm Lịch sử (28,99 điểm), Giáo dục tiểu học (28,6 điểm).

Chi tiết điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT 2025 như sau:

Năm ngành ở Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) cũng lấy điểm chuẩn trên 27 gồm Sư phạm Lịch sử (27,94 điểm), Sư phạm Ngữ văn (27,92 điểm), Sư phạm Địa lý (27,8 điểm), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (27,78 điểm), Giáo dục công dân (27,1 điểm). Mốc 26 điểm cũng có 4 ngành khác, cụ thể như sau:

Tại Đại học Sài Gòn, điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 22 đến 28,98 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học. Kế đến là ngành Sư phạm Địa lý với 28,55 điểm, Sư phạm Lịch sử (28,39 điểm), Sư phạm Vật lý (28,33 điểm).

Các ngành lấy điểm chuẩn trên 27 gồm Sư phạm Toán học (27,9 điểm), Sư phạm Tiếng Anh (27,19 điểm), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (27,18 điểm).

Nhà trường cho biết điểm chuẩn các ngành đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30, với tất cả các phương thức.

Các ngành sư phạm ở Đại học Đà Lạt cũng lấy điểm chuẩn cao. Theo đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có tới 3 ngành lấy điểm chuẩn trên 28, gồm Sư phạm Toán học (28,5 điểm), Sư phạm Vật lý (28,25 điểm), Sư phạm Hóa học (28 điểm).

Trong khi đó, nếu xét học bạ, điểm chuẩn 2 ngành này lần lượt là 29; 28,83 và 28,67 điểm. Điểm chuẩn các ngành sư phạm của trường cụ thể như sau:

Đại học Sao đỏ (Hải Dương) cũng đã công bố điểm chuẩn 3 phương thức xét tuyển. Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc cao bất ngờ với 26,1 điểm.

Tương tự, ở Đại học Hạ Long, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành lấy điểm chuẩn cao nhất cũng thuộc về khối sư phạm.

Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn lấy cao nhất với 27,32 điểm, theo sau đó là Giáo dục mầm non (26,28 điểm), Giáo dục Tiểu học (24 điểm), Sư phạm Toán học (23,3 điểm).

Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tại Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) lấy điểm chuẩn 27,07 điểm với phương thức xét điểm tốt nghiệp và xét học bạ. Tiếp đến là các ngành Sư phạm Toán học (24,02 điểm), Giáo dục Tiểu học (23 điểm), Giáo dục Mầm non (22,88 điểm), Sư phạm Khoa học Tự nhiên (20,1 điểm).

Nhiều chuyên gia nhận định một trong những lý do ngành sư phạm thu hút nhiều thí sinh là chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020. Điều này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính so với nhiều ngành nghề khác.

Các chuyên gia cũng cho rằng điểm chuẩn khối Sư phạm cao là tín hiệu đáng mừng bởi ngành này đã thu hút được thí sinh, không còn cảnh "chuột chạy cùng sào" mới vào sư phạm. Điểm chuẩn cao tương ứng với việc chất lượng cũng được nâng lên.