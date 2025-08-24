Điểm danh dàn chiến sĩ 'triệu view' hot nhất đội hình diễu binh 2/9

|
Gây sốt nhờ khoảnh khắc lộ nụ cười rạng rỡ sau lớp khẩu trang dịp diễu binh 30/4 (A50), Nguyễn Bảo Chinh (học viên Đại học Cảnh sát Nhân dân) vẫn duy trì sức hút khi tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Trước thềm sự kiện, những clip ghi lại cảnh nữ chiến sĩ luyện tập hay tham gia sự kiện bên lề nhận được hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bảo Chinh cho biết sau nhiều tháng tập luyện dưới nắng gắt, làn da của cô và các chiến sĩ đen sạm, tay chân nhiều hôm mỏi nhừ. Tuy nhiên, cô cảm thấy mỗi bước chân đều xứng đáng và vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Phương Lâm.
|
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) lại hút fan bởi vẻ ngoài rắn rỏi, điềm tĩnh của một quân nhân. Suốt từ A50 đến A80, anh luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng song sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Hôm 13/8, nam chiến sĩ xuất hiện trong tập 2 của chương trình Sao nhập ngũ. Dù chỉ nói 7 từ "Bước lên cái vạch này luôn anh" khi hướng dẫn hai nhân vật của chương trình, anh cũng tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Thuận Thắng.
|
Ở A50, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có mặt trong đội hình Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân, còn tại A80, anh tham gia Khối Tác chiến điện tử. Sức hút của nam chiến sĩ không hề giảm sút khi đi đâu anh cũng được người hâm mộ nhận ra và bày tỏ niềm ngưỡng mộ. Ảnh: Việt Linh.
|
Sở hữu thần thái cuốn hút, đĩnh đạc, Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) cũng là một trong những "idol" tại sự kiện diễu binh. Với chiều cao 1,73 m, Lâm Phương nổi bật khi dẫn đầu khối nữ sĩ quan Quân y tại A50. Mới đây, cô gây bất ngờ khi công khai ảnh chụp chung tình cảm với chiến sĩ Lữ May Ngoan (sinh năm 2000), thuộc khối diễu binh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trung úy Ngô Lâm Phương hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Với tính cách thân thiện, nữ chiến sĩ thường xuyên tương tác với người theo dõi trên trang cá nhân. Cô cũng nổi tiếng với cách bí kíp giữ lớp nền không trôi dù luyện tập hay diễu binh nhiều giờ dưới trời nắng gắt từ miền Nam ra miền Bắc. Ảnh: Toàn Vương.
|
Phùng Thế Văn (sinh năm 1999) nổi tiếng từ năm 2020, khi anh tham gia chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ". Chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sở hữu chiều cao 1,85 m cùng gương mặt điển trai, nam tính. Anh từng chia sẻ bản thân rất vui và tự hào khi thời gian qua, hình ảnh của người chiến sĩ lan tỏa và nhận về tương tác tích cực, trong đó có anh. Trang cá nhân của anh hiện có 47.000 người theo dõi. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Sau A50, chiến sĩ Trần Tất Long (công tác tại Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân) cũng trở thành hot TikToker với hơn 250.000 người theo dõi. Anh gây chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện với đồng đội. Tại sự kiện lần này, Tất Long tiếp tục tham dự và luôn nhận hàng chục nghìn lượt tương tác cho mỗi bài đăng. Ảnh: Long Trần/Facebook.
|
Một người bạn thân của Tất Long, chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường, thậm chí có fanpage riêng với 34.000 người theo dõi và gần 450.000 follow trên TikTok. Hữu Cường được yêu mến bởi sự hài hước, từng gây sốt với những clip livestream trò chuyện cùng người dân. Tại A80, loạt video bắt trend, tương tác hài hước giữa đôi bạn khiến nhiều người thích thú, chia sẻ. Ảnh: Long Trần/Facebook.
|
Cái tên mới nhất trong dàn chiến sĩ "gây thương nhớ" là Hà Lê Bảo Ngân (khối Nữ gìn giữ hoà bình Việt Nam). Trong buổi tổng hợp luyện lần 1 tối 21/8, nụ cười tươi tắn của cô được một người dân ghi lại vô tình gây bão mạng. Nữ chiến sĩ chia sẻ bản thân thường xuyên giữ gương mặt tươi tắn vì được mọi người "khen cười xinh". Với cô, lần tham gia nhiệm vụ A80 sẽ là kỷ niệm, cơ hội khó quên trong đời lính của mình. Ảnh: NVCC.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.