Điểm danh dàn chiến sĩ 'triệu view' hot nhất đội hình diễu binh 2/9

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) lại hút fan bởi vẻ ngoài rắn rỏi, điềm tĩnh của một quân nhân. Suốt từ A50 đến A80, anh luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng song sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Hôm 13/8, nam chiến sĩ xuất hiện trong tập 2 của chương trình Sao nhập ngũ. Dù chỉ nói 7 từ "Bước lên cái vạch này luôn anh" khi hướng dẫn hai nhân vật của chương trình, anh cũng tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Thuận Thắng.